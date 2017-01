La Junta convoca la próxima semana a Escuelas Católicas con la renovación de conciertos en el candelero

10/01/2017 - 16:44

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha convocado para el próximo lunes 16 de enero a la patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), que aglutina a la mayoría de los titulares de los centros educativos concertados de la comunidad andaluza, con el proceso de renovación de conciertos educativos en el horizonte.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de ECA, después de que este lunes la patronal mantuviera una primera toma de contacto con la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública, conformada por múltiples sindicatos y asociaciones del sector, para tratar de alcanzar un "acuerdo de mínimos" en lo que respecta al mantenimiento de las líneas de concierto en la comunidad.

Por el momento, y mientras siga vigente la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la demanda sigue siendo "condición 'sine qua non'" para Escuelas Católicas, que indicaba recientemente que si se confirma la intención de la Junta de recortar el próximo curso diversas unidades (aulas) de colegios concertados que actualmente cuentan con demanda por parte de las familias para beneficiar a centros públicos que no la tienen en la mima zona se movilizarán, al considerarlo una "línea roja" que no debe cruzarse.

Para ECA, lo ideal es estar "unidos" en defensa de que no se clausure ningún aula, en un momento en que la Consejería de Educación está planificando el Mapa de Escolarización del curso 2017-18, que se ofertará en el mes de marzo a los padres y que en esta ocasión coincide con la renovación de conciertos, que se realiza cada cuatro años.