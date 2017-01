La Gerencia de Urbanismo de Málaga saca a licitación la redacción del Plan Especial del río Guadalmedina

10/01/2017 - 18:12

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Málaga ha sacado a licitación el servicio de la asistencia técnica para la redacción del Plan Especial del río Guadalmedina, por un importe de 151.250 euros, IVA incluido.

MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS)

De ese modo, se ha publicado en el BOP este martes y a partir de este miércoles se abrirá un plazo para presentar solicitudes de participación de diez días naturales, en la que los interesados acrediten unos requisitos de solvencia establecidos en los pliegos.

Posteriormente, a las empresas que sean seleccionadas, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, la Mesa de Contratación les otorgará un plazo que no será inferior a 15 días para que presenten la proposición u oferta de índole técnica y económica. Según estas propuestas y conforme a lo recogido en los pliegos, se adjudicará el contrato.

Por otro lado, con el fin de asistir a la Mesa de Contratación, se incorporarán a ésta, como asesores, cinco profesionales del ámbito respecto al cual se efectúa la contratación, nombrados por el Órgano de Contratación. Asimismo, se recabarán consultas sobre las propuestas al organismo de Cuenca y el Puerto, que velarán por los asuntos de su competencia, que podrán convocar como asesores a un técnico de sus respectivos organismos.

OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL

Como se indica en el propio PGOU, los objetivos básicos son "convertir el eje Guadalmedina en eje urbano, conector de equipamientos, de servicios, de barrios y corredor verde-ecológico, que permita introducir hasta el centro de la ciudad valores naturales y espacios privilegiados, enlazando una sucesión de espacios libres que permitieran unir el eje Alameda-Parque con el Jardín Botánico de la Concepción".

También se contempla "ofrecer una lectura del río Guadalmedina que sea capaz de traslucir y dialogar con cada zona de la ciudad que atraviesa, convirtiéndose en nexo entre zonas de la ciudad".

El Plan Especial deberá establecer así una visión "estratégica y unitaria" del río a su paso por la ciudad, integrando criterios paisajísticos, de vertebración urbanística y de movilidad. Es, asimismo, "objetivo básico primordial" del Plan Especial la actuación sobre los márgenes del río, de forma que se contribuya a su rehabilitación y mejora y a la conexión entre ellas, creando un eje vertebrador en esa franja de ciudad.

El Plan Especial dará respuesta, también, "en la medida de lo posible", a las ideas contenidas en la documentación gráfica de este pliego de condiciones, y podrá hacer uso de todas las propuestas contenidas en el concurso de ideas que fue convocado en 2011.

Tendrá en cuenta, a su vez, el estudio de movilidad realizado por la Fundación Ciedes, completándolo con un estudio completo de los tráficos que pasan por cada tramo y de sus orígenes y destinos, así como sobre el posible traspaso del tráfico a otras vías.

También se tendrán en cuenta los estudios hidráulicos que hayan sido redactados y aprobados por el organismo de cuenca, sobre el cauce del río, así como otros que se realicen sobre la cuenca del Guadalmedina y sus arroyos tributarios por dicho organismo, completándolos o adaptándolos en su caso, en función de los requerimientos necesarios para alcanzar las soluciones de ordenación de propuestas.

En cambio, según han informado, no es objeto de este plan las actuaciones de reforestación que sean aconsejables hacer en la cuenca del río. Su ámbito de actuación se circunscribirá al tramo urbano del cauce, desde la presa hasta la desembocadura, y todo su entorno urbano más próximo.

En cuanto al ámbito del Plan Especial abarcará, en principio, todas las zonas contenidas en la documentación gráfica de este pliego de condiciones, en el entorno del río Guadalmedina. Dicho ámbito podrá ser ajustado o extendido por el propio Plan Especial, en la medida que abarque todas las propuestas que en él se contengan que contribuyan a la revitalización del río y su entorno urbano más próximo a la propuesta del Ayuntamiento.

Respecto a su documentación y contenido, se comprenderá la documentación necesaria para someter el Plan a la aprobación de las administraciones públicas competentes, de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación urbanística.

PLAN DE ETAPAS Y ESTUDIO ECONÓMICO

Por otro lado, se dividirán las actuaciones en periodos de ejecución bianuales, con asignación de inversión a las administraciones competentes, han indicado desde el Consistorio. Las cantidades asignadas al Ayuntamiento a cada periodo deberán ser acordes a la capacidad de gasto y de endeudamiento del municipio, de acuerdo con el informe de sostenibilidad económica que habrá de realizarse.

Las cantidades asignadas a otras administraciones deberán ser refrendadas por éstas durante la tramitación del Plan Especial, según han explicado. En cualquier caso, el estudio justificará la previsión de viabilidad económica de la ejecución del Plan.

Deberá incluirse una fase 'cero', de "inmediata ejecución" tras la aprobación definitiva del Plan Especial, que deberá estar definida a nivel de proyecto de ejecución en el Plan y valorada para ser incluida en el presupuesto de las administraciones actuantes.

Asimismo, el periodo de ejecución del plan no podrá rebasar los diez años. No obstante, podrán ser incluidas obras con periodos de ejecución posteriores, sin valorar, que tendrán el carácter de previsiones futuras, como directrices no vinculantes del Plan Especial.

El estudio económico se realizará de acuerdo con los contenidos y condiciones establecidos en la ley y el reglamento vigentes. Incluirá en los costes de la actuación los de prospecciones y estudios de carácter hidrológico, geotécnico, arqueológico o ambiental, trabajos topográficos y de redacción de planeamiento, proyecto y dirección de obras de urbanización y otros documentos y tareas de gestión del plan. La evaluación de costes se realizará para el conjunto del ámbito y para cada una de las unidades de actuación previstas.

PROYECTO PAISAJÍSTICO DEL CAUCE

Dadas las condiciones hidráulicas actuales del río y de lo manifestado por la administración hidráulica competente tras los estudios habidos --que impiden tanto disminuir la capacidad hidráulica del mismo y por tanto las secciones existentes de su cauce, como la utilización permanente del lecho--, en el momento de la convocatoria de este concurso para la redacción del Plan Especial sólo se contempla el tratamiento de dicho cauce, como espacio a mejorar visualmente desde sus márgenes, sin accesibilidad, al menos de forma permanente.

No obstante, esta previsión podrá ser alterada tras nuevos estudios o tras la propuesta hidráulica del Plan Especial que permita modificar la sección del cauce o usarlo de forma distinta.

Para su mejora visual, se redactará un proyecto paisajístico del cauce del río, que sea compatible con su régimen de inundabilidad y de desagüe de la presa, que no disminuya su actual capacidad, salvo obra hidráulica que se proponga, y al mismo tiempo pueda mantenerse en perfectas condiciones fundamentalmente tras dichos periodos de desagüe de la presa.

El proyecto deberá definirse para su ejecución directa, con su valoración adecuada y su inclusión en el plan de etapas, y deberá contar con el visto bueno de la administración hidráulica.

Respecto a la coordinación de los trabajos, el adjudicatario realizará los trabajos de acuerdo con las indicaciones y directrices emanadas por el Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística, que, a los efectos, ejercerá la coordinación de los trabajos, desempeñando las funciones de comprobación, coordinación y vigilancia, estableciendo los criterios y líneas de actuación a seguir.

Por último, por parte de la Gerencia de Urbanismo se establecerán los canales de coordinación con los diferentes organismos con responsabilidad en el tema, antes de la entrega del trabajo para su aprobación inicial.