Sanz dice que el PSOE "sigue apostando por la confrontación frente a la voluntad de diálogo del PP"

10/01/2017 - 18:20

El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha afirmado que "el PSOE se equivoca al rechazar la voluntad de diálogo y consenso que ofrece el PP para llegar a acuerdos históricos en la provincia", y ha lamentado que "sigue apostando por la confrontación como excusa para tapar la incompetencia, la inacción y la falta de resultados del Gobierno de Susana Díaz".

CÁDIZ, 10 (EUROPA PRESS)

En una nota, Sanz ha manifestado que han "tendido la mano al PSOE" en temas como el empleo para la ejecución de la ITI, dotada de 310 millones de euros, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el impulso de las infraestructuras y el desarrollo del Parque Logístico y Tecnológico de las Aletas, así como la Plataforma Logística del Sur de Europa.

Asimismo, ha exigido a la Junta "que cumpla" con la provincia en políticas de Sanidad "aclarando si en Cádiz habrá o no un hospital de referencia como existe en el resto de provincias andaluzas". Igualmente, ha hecho referencia a otros "incumplimientos del mapa sanitario de la provincia" como "el materno infantil de Algeciras, el centro hospitalario de alta resolución de Vejer y el servicio de Radioterpaia", además de incidir en que la provincia "no puede continuar sin tener helicóptero del 061, ya que no es admisible que la Sanidad tenga esta debilidad en la provincia de Cádiz".

Por otra parte, Sanz ha reprochado a la Junta "la ausencia de compromisos" en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista 2020), asegurando que "es un hachazo mortal a los intereses de la provincia de Cádiz", ya que "si en 2020 no van a estar las infraestructuras que necesita la provincia, cuándo van a estar".

En cuanto a políticas de Empleo, el dirigente del PP ha asegurado que los datos en la mejora del desempleo "se han logrado sin que la Junta de Andalucía haya impulsado políticas activas de empleo eficaces". Tras recordar que la Junta ha devuelto 600 millones de los 625 destinados a políticas activas de empleo, Sanz ha afirmado que "ahora anuncian que en 2017 van a volver a activar las Escuelas Taller, que no se resuelven desde el año 2012".