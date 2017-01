No me pises que llevo chanclas, La Frontera, The Buyakers y Fran Hervás protagonizarán el I Puertollano Winter Festival

10/01/2017 - 18:41

Enlaces relacionados Bormujos recupera su feria tras dos años sin ella con la chirigota del Selu y No me pises que llevo chanclas (18/08)

Los grupos 'No me pises que llevo chanclas' y 'La Frontera', así como las formaciones locales 'The Buyakers' y 'Fran Hervás', protagonizarán el primer Puertollano Winter Festival.

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 10 (EUROPA PRESS)

Los grupos 'No me pises que llevo chanclas' y 'La Frontera', así como las formaciones locales 'The Buyakers' y 'Fran Hervás', protagonizarán el primer Puertollano Winter Festival.

La iniciativa pretende instaurar los festivales musicales de invierno, "unos eventos poco usuales en Castilla-La Mancha", según ha explicado a Europa Press la concejala de Cultura, Ana Muñoz.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad industrial con la colaboración de la Diputación de Ciudad Real, tendrá lugar en el pabellón La Central el próximo 18 de febrero, si bien aún quedan por perfilar los últimos detalles para confirmar la hora de inicio. Las entradas tendrán un precio de siete euros en venta anticipada.

Según ha puntualizado Muñoz, el Puertollano Winter Festival se ha creado para promover la música de ámbito nacional y local, "hacer cosas diferentes aprovechando el potencial del pabellón cubierto" y exportar la imagen de Puertollano en el contexto de la campaña de atracción empresarial puesta en marcha por el equipo de Gobierno bajo el lema "Puertollano, corazón de hierro".