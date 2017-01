Pedrosa critica que Caballero le intenta "colgar el muerto" y afirma: "No voy a hacer el presupuesto ilegal que me pide"

10/01/2017 - 18:50

La delegada en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, ha criticado que el presidente del organismo estatal y alcalde de Vigo, Abel Caballero, le intente "colgar el muerto" y trasladarle "una responsabilidad" que no le corresponde como delegada, y ha remarcado que ni ella ni su personal "va a elaborar un presupuesto ilegal porque lo pida Abel Caballero".

VIGO, 10 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa este martes, después de que el mandatario vigués anunciase la convocatoria de un pleno de la entidad estatal para el próximo jueves para instar a la delegada a entregar el documento del presupuesto de 2017 --que está sin aprobar--, Pedrosa ha reiterado que "el presupuesto está redactado conforme marca la ley" y ya se lo remitió "tres veces" al regidor.

Así las cosas, ha mantenido que el presupuesto se debe acompañar de la liquidación del último año cerrado, el avance de la liquidación del año en curso, la periodificación de las inversiones de los dos años siguientes y una memoria. "El señor Abel Caballero quiere que presente un presupuesto ilegal, pero yo no lo voy a hacer", ha insistido, apuntando que él lo que pide es "ocultar información".

En este sentido, ha asegurado que el alcalde "no puede decir que no tiene" el presupuesto para 2017 porque le fue remitido y, de hecho, en julio se celebró un pleno en el que se dejó el documento encima de la mesa con el compromiso de que volviese a convocar un pleno en 15 días, y "no lo ha convocado porque no ha querido". "Él se compromete y luego incumple", ha remachado.

Es por ello que, ante el pleno extraordinario que ha convocado Caballero "con urgencia, dada las fechas", Pedrosa ha remarcado que si dicha reunión tiene carácter extraordinario es "con un solo motivo: Impedir el debate democrático, porque la moción de Abel Caballero está firmada el 2 de enero, antelación más que suficiente para convocar un pleno ordinario".

En este marco, ha insistido en que "si hay algún proyecto que no gusta, lo lógico es debatirlo; unas veces se gana y otras se pierde", a colación de lo que ha considerado que con esto Caballero intenta "evitar el debate porque cree que no tiene suficientemente garantizada su mayoría".

RESPONSABILIDADES

En la misma intervención, Pedrosa también ha sostenido que Caballero, como presidente del Consorcio, "ha incumplido reiteradamente sus compromisos" y "ha boicoteado" los presupuestos. "Y ahora pretende, de modo torticero, echarme a mí la culpa", ha exclamado, señalando que le intenta trasladar "una responsabilidad que no --le-- corresponde".

"Me parece inmoral, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Me parece muy poco serio que cuando una persona no asume su responsabilidad de ejercer como presidente de un organismo, le intente colgar el muerto a otro", ha agregado, en referencia a que en 2015 y 2016 Caballero "incumplió la norma de convocar los plenos mínimos" y los que pidió ella misma.

Ante esta situación de conflicto, que ha calificado como "un juego peligroso que no --quiere-- mantener--", la delegada ha recordado que inició consultas con la Abogacía del Estado sobre si ella podría convocar el pleno de este organismo, y acerca de si existe alguna norma superior a la del Consorcio por la cual se pueda exigir responsabilidades "a aquellos que no las ejercen".