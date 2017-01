El protocolo anticontaminación regional, con medidas más laxas que el de Carmena, no contempla transporte público gratis

10/01/2017 - 19:04

Flexibilización de horarios en administraciones públicas y limitar las obras que generen contaminación son otras de las medidas

El borrador del protocolo anticontaminación de la Comunidad de Madrid, que cuenta con medidas más laxas que el del Ayuntamiento de Madrid, recoge recomendaciones de menos calefacción o planes de movilidad para empresas pero no contempla la posibilidad de establecer la gratuidad del transporte público, como se ha pedido desde el Gobierno de Manuela Carmena.

El borrador del protocolo de Actuación durante episodios de alta contaminación por Dióxido de Nitrógeno (NO2) en la Comunidad de Madrid, que ha adelantado el diario 'El Mundo' y la Cadena Ser, recoge el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, está en proceso de audiencia e información pública, de manera que los ciudadanos pueden hacer sus aportaciones antes de que se lleve a cabo su aprobación definitiva.

Al igual que sucede con el Protocolo del Ayuntamiento de Manuela Carmena, se establecen tres escenarios en función de los niveles de NO2 por metro cúbico: preaviso, aviso y alerta. No obstante, la diferencia reside en el punto en el que hacen saltar las alarmas.

Así, mientras el Ayuntamiento de la capital activa su nivel de preaviso cuando en dos estaciones se superan los 180 microgramos de NO2/m3 durante dos horas consecutivas, el de la Comunidad de Madrid fija este baremo en los 200 mg/m3.

El nivel de aviso, en el caso municipal, se activa cuando en dos estaciones se superan los 200 mg y en cambio, en el regional sucede cuando se alcanzan los 250 mg/m3. El caso de la Alerta es igual. Se establece cuando en tres estaciones se alcanzan los 400 mg/m3.

A partir de ahí se establecen los escenarios 1, 2 y 3. El escenario 1 se activa cuando se da un día de preaviso y Previsión Meteorológica Desfavorable (PMD); el escenario 2, cuando haya dos días consecutivos de preaviso y Previsión Meteorológica Desfavorable y el Escenario 3, con dos días consecutivos de aviso y PMD. La Alerta llega con un día de superación del umbral de alerta.

En todos los escenarios se contemplan medidas informativas, de promoción de transporte público y de limitación del tráfico y en todos se respetan las indicaciones municipales, que pueden ser más restrictivas.

En el nivel 1 del Protocolo regional se contempla el aviso a responsables políticos y organismos, a los ciudadanos por los medios de comunicación y las que contemplen los protocolos locales.

En la promoción del transporte público se apuesta por el apoyo y promoción del sistema integrado de transporte público y en materia de tráfico, se limitan a las que establezcan los ayuntamientos.

En el escenario 2 además de las iniciativas del 1 se contempla la información a través de organismos especializados, mensajes directos a la población más sensible y mensajes directos a la población en general.

En transporte se apuesta por la mejora de la capacidad del transporte público y establece que el Consorcio regional de Transportes (CRT), "en coordinación con los municipios y los operadores de transporte, valorará la puesta en marcha de las medidas de promoción del transporte público más adecuadas a las circunstancias y a las actuaciones previstas en el Protocolo, de acuerdo con los medios disponibles, como puede ser la habilitación de carriles-bus provisionales, refuerzo de determinadas líneas, etc."

Para los escenarios 3 y 4 el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en coordinación con los operadores de transportes, elaborará un conjunto de medidas.

No obstante, en ningún momento se contempla la gratuidad del transporte público, una medida que ha sido demandada por varios Grupos Políticos, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

De hecho, en el Ayuntamiento PSOE y Ahora Madrid votaron en pleno que en el escenario 3 el transporte público fuera gratuito, una petición que fue elevada al Consorcio Regional de Transportes para que lo debata.

LIMITACIÓN DE VELOCIDAD A 90KM/H

En cuanto a restricción de tráfico, en el escenario 2 se contempla la limitación de velocidad a 90 km/h en los tramos con sistema de regulación variable de velocidad de las vías interurbanas M-40, M-45 y en los tramos situados en el interior de la M-45 de las vías de alta capacidad radiales de acceso a Madrid, que normalmente tengan una velocidad permitida superior.

Además, se recomienda a los ciudadanos que limiten la velocidad de sus vehículos a 70 km/h en aquellos tramos del resto de la red de carreteras de la Comunidad cuya velocidad normal permitida sea mayor.

En el Escenario 3 aumentan las medidas de restricción de tráfico con la limitación de velocidad a 90 km/h en los tramos con sistema de regulación variable de velocidad de las vías interurbanas M-40, M-45 y M-50, y en tramos situados en el interior de la M-50 de las vías de alta capacidad radiales de acceso a Madrid, que normalmente tengan una velocidad permitida superior.

Igualmente, se establece la limitación de velocidad a 100 km/h en los tramos con sistema de regulación variable de velocidad de las vías de alta capacidad radiales de acceso a Madrid exteriores a la M-50, que normalmente tengan una velocidad permitida superior.

Adicionalmente, se recomienda a los ciudadanos que limiten su velocidad a los 70 km/h en el resto de la red carreteras de la Comunidad cuya velocidad normal permitida sea mayor.

CALEFACCIONES A 21º

En este escenario se recogen medidas de reducción de emisiones en los sectores productivos. Se fijan las que digan los ayuntamientos y se recomienda la reducción del uso de calefacciones en oficinas de la Administración Pública con una temperatura máxima de 21 grados.

Además, la Comunidad pedirá a los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes y a la Administración General del Estado que actúen en el mismo sentido en sus edificios y se propondrá la misma medida a comercios y particulares.

Por último, las administraciones, especialmente en hora punta, implantarán medidas de flexibilidad de horario; se limitarán las operaciones que generen contaminación en las obras públicas.

PLANES DE MOVILIDAD EN LAS EMPRESAS DE MÁS DE 250 EMPLEADOS

En el escenario de Alerta, además de las medidas municipales y de los episodios anteriores, se contemplan más iniciativas para reducir las emisiones en sectores productivos.

Así, las empresas que estén en el ámbito de aplicación de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación por sus emisiones a la atmósfera, elaborarán un Plan de minimización de emisiones asociado a los escenarios de contaminación por NO2.

El Plan debe contemplar actuaciones en el proceso productivo, tales como no realizar arrancada y puesta a punto de procesos que no sean imprescindibles, intensificación de las medidas correctoras, etc., y medidas de movilidad, flexibilidad de horarios y teletrabajo.

Por otra parte y con carácter voluntario, las empresas de más de 250 trabajadores podrán elaborar un Plan de movilidad asociado a los episodios de alta contaminación por NO2, que contemple medidas especiales de movilidad para sus trabajadores, así como otras relacionadas con la posible flexibilidad de horarios laborales, el teletrabajo o la racionalización del movimiento de la flota de vehículos de la empresa.

Con carácter voluntario, empresas con potencial para emitir NO2, como compañías con importantes flotas de vehículos, alto número de empleados en sus oficinas etc., elaborarán un Plan de minimización de emisiones asociado a los escenarios de contaminación por NO2.