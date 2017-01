Yakovlev. catalá dice que hay que pedir perdón a las familias “por no haberles atendido adecuadamente”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo hoy que en el caso del accidente del Yak-42 no cabe pedir perdón a las familias de las víctimas por el accidente en sí y las responsabilidades legales ya solventadas, “pero sí quizás por no haberles atendido adecuadamente”, ya que “si ellos se han sentido desatendidos, eso lo hemos hecho mal”.

Catalá, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Servimedia, fue preguntado por las manifestaciones que realizó este lunes sobre si el exministro de Defensa Federico Trillo debería pedir perdón por el accidente.

En concreto, el ministro dijo este lunes que “el concepto de perdón va asociado a la responsabilidad, a la culpa y en este caso judicialmente tanto en vía civil como penal no se han acreditado responsabilidades por parte del gobierno de entonces, ni el ministro de entonces; sin abandonar nunca la cercanía a las víctimas, nuestro afecto y ayuda que nos ha caracterizado durante toda la legislatura".

En este sentido, el titular de Justicia insistió este miércoles en que en el accidente del Yak-42 “no ha habido culpa y eso está muy aclarado”. “El Ministerio de Defensa, el Gobierno de entonces no tuvo la culpa del accidente. En ese sentido no hay que pedir perdón, porque no hay culpa”, afirmó.

No obstante, afirmó que hay que “estar cercano a las víctimas, estar ayudándoles, darles afecto y el reconocimiento que merecen”. Añadió que esto incluye pedir perdón a las familias “no por la culpabilidad (del accidente), pero sí quizás por no haberles atendido adecuadamente. Si ellos se han sentido desatendidos, eso lo hemos hecho mal”.

