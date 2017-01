Goia espera que el cariño de Barceló a San Sebastián "no se vea resentido por algo que no tiene que ver" con ella

11/01/2017 - 11:44

Cree que, en una "mala" situación, el Pleno ha adoptado este miércoles "la mejor" opción de las posibles sobre el Tambor de Oro 2017

SAN SEBASTIÁN, 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, espera que "el cariño" que la periodista catalana Angels Barceló tiene a la capital guipuzcoana "no se vea resentido por algo que no tiene nada que ver con su persona", en alusión a que el pleno extraordinario de este miércoles no haya ratificado la propuesta de San Sebastián Turismo para que reciba el 20 de enero el Tambor de Oro 2017.

En declaraciones a los medios de comunicación, Goia se ha referido, de esta forma, a la sesión plenaria extraordinario de votación de la citada propuesta, que no ha salido adelante al contar con la abstención de todos los grupos municipales salvo del PSE-EE, que no ha votado, y la ratificación de las Medallas al Mérito Ciudadano de este año.

El alcalde ha explicado que el Tambor de Oro de este año queda "desierto" y ha apuntado que su grupo municipal ha obrado, con su abstención en el pleno, "en coherencia con la posición mantenida en San Sebastián Turismo", puesto que "la realidad ha constatado que ésta era una propuesta que no ha suscitado el entusiasmo de los donostiarras y eso es algo que hay que tener en cuenta, la conexión con la ciudad y que la ciudad entienda las decisiones que adoptamos".

Eneko Goia ha afirmado que esta situación le ha resultado "desagradable", puesto que le habría "gustado más no tener que pasar por esta situación como Ayuntamiento y también con respecto a la persona afectada por esta situación, que es Angels Barceló", a la que se ha referido como una "gran profesional" y "víctima" de lo acontecido.

En este sentido, ha trasladado a la periodista catalana sus "disculpas" y ha mostrado su deseo de que "el cariño que siente por la ciudad no se vea resentido por algo que no tiene nada que ver con su persona". Según ha explicado, ha intentado ponerse en contacto con Barceló este miércoles y no lo ha conseguido, pero "lo antes posible" se comunicará con ella.

"Hay momentos en los que hay que saber escuchar y contrastar cuál es el sentir de la ciudad y creo que éste ha sido un momento en el que eso también se ha visto en este Salón de Plenos", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que "hay momentos en los que hay que plantear una reflexión y algunos de los grupos lo han hecho". "Creo que hay que tomar el guante y plantearla sinceramente en lo que respecta a los procedimientos y contenidos del Tambor de Oro", ha añadido.

Además, ha indicado que, "cuando la ciudad hace un galardón suyo y lo considera suyo y quiere participar, igual" hay que "plantearse ciertas cosas". Por ello ha abogado por acometer una "reflexión", así como "un debate sereno" sobre esta cuestión para "responder a lo que los ciudadanos realmente quieren".

Preguntado por la renuncia que Barceló había hecho al Tambor de Oro al no contar con el consenso suficiente, tal como ha explicado el portavoz socialista, Ernesto Gasco, el regidor donostiarra ha señalado que no se le ha comunicado este hecho.

"Es algo que desconozco en este momento, puede ser así", ha indicado, para explicar que la periodista catalana manifestó estar "en una situación de limbo", ya que su candidatura era "una propuesta y tampoco se sabía muy bien lo que podía hacer" al respecto.

En todo caso, ha afirmado que eso es "absolutamente indiferente" en este momento. "Es un detalle que no tiene mayor importancia", ha enfatizado.

A preguntas de los periodistas sobre si todavía sería posible que hubiera un Tambor de Oro 2017, Goia ha señalado que, por tiempo sí, pero, en su opinión, "es mejor que este año quede desierto" que adoptar una decisión "con prisas y corriendo".

GOBIERNO MUNICIPAL

Cuestionado por los periodistas también sobre cómo afecta esta situación a la imagen de la ciudad y al Gobierno municipal de PNV y PSE-EE, Goia ha apuntado que "eso es algo que cuando se toman decisiones también se mete en la coctelera y se valora", pero, para él, "queda en un segundo plano, sobre todo cuando se escucha la opinión de los ciudadanos", que "es el principal motor que tiene que ser el que justifique las decisiones que tomamos".

En todo caso, ha indicado que, "si hay que hacer autocrítica, también se hace". "No tengo ningún inconveniente", ha subrayado, aunque, ha apuntado que no le parece correcto que, "por pensar que la imagen de uno, o de un Gobierno, o de lo que sea, puede quedar tocada, lo más inteligente sea persistir en el error". "Creo que ese es el mayor error que se puede cometer", ha opinado.

En este sentido, ha insistido en que, con la decisión adoptada este miércoles por el Pleno, "se ha acertado" porque "se ha adoptado la decisión correcta en una situación mala". "De las opciones posibles, sinceramente creo que ésta es la mejor", ha concluido.