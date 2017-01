C's espera que la Conferencia de Presidentes no sirva para una "nueva confrontación política" entre Gobierno y Junta

11/01/2017 - 11:58

El presidente y portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha confiado este miércoles en que la Conferencia de Presidentes no se convierta en una "nueva confrontación política" entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía.

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Marín ha manifestado que Ciudadanos no es "corresponsable" de ninguna de las propuestas que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, va a llevar a la Conferencia de Presidentes, entre otras cosas, "porque no se nos ha consultado". Ha expresado que se teme que la Conferencia Política se pueda convertir en una "nueva confrontación política" entre el Gobierno y la Junta, "por cuestiones simple y llanamente de ideología o de colores y siglas políticas, lo que sería un error".

Ha agregado que no se trata solo de pedir al Gobierno central que cumpla con la Ley de Dependencia, sino de debatir si es posible o no hacer una reforma de la financiación autonómica que garantice una financiación adecuada y en igualdad de los servicios públicos esenciales en todas las comunidades.

En su opinión, si el debate se va a quedar solo en la Ley de Dependencia o en el "qué no me das, que me tendrías que dar", la Conferencia de Presidentes, evidentemente, será "estéril".

Ha considerado que en este momento hay una "oportunidad" para poder armonizar este país, tanto fiscalmente, como desde el punto de vista de la financiación de los servicios públicos fundamentales y que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y obligaciones.

"Si eso es así, la Conferencia de Presidentes habrá servido para algo, si no, mucho nos tememos que solo servirá para la confrontación entre partidos", según ha agregado Juan Marín.