Los andaluces hacen más compras a través del móvil que el resto de los españoles, según Cetelem

11/01/2017 - 12:04

Enlaces relacionados Robert Horry y Sam Perkins destacan la lealtad de los fanáticos a la NBA en México (9/01)

El consumidor de Andalucía va un paso por delante del resto de los españoles a la hora de hacer sus compras a través del móvil, de forma que concretamente, un 59 por ciento de internautas de Andalucía que han comprado 'on line' declara haber realizado alguna de sus compras a través de su dispositivo móvil, nueve puntos porcentuales más que en el resto de España.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Según el 'Observatorio Cetelem sobre eCommerce', Andalucía está por delante de España en la compra en todos los productos o sectores analizados, excepto en las compras de productos de telecomunicaciones, donde el resto de los españoles están cinco puntos por delante. Las diferencias más destacables se dan en las compras de viajes y alimentación (14 puntos por encima del resto de España), y en muebles del hogar (12 puntos por encima).

Estos datos se han dado este miércoles a conocer en la nueva edición de 'El Observatorio Cetelem' de Andalucía, que recoge las tendencias y sensibilidades en las compras de los consumidores 'on line' en distintos sectores de la distribución, estos son, electrodomésticos/tecnología, mueble/ descanso, telecomunicaciones, deportes, viajes y bicicletas, entro otros.

Este estudio de Cetelem, Grupo BNP Paribas, contiene también un capítulo dedicado a las nuevas tendencias en e-commerce en el que se trata los nuevos medios de pago y de financiación online, m-commerce, redes sociales, logística y puntos de recogida.

En cuanto a los aspectos más valorados para realizar la compra 'on line' a través de dispositivos móviles, la rapidez y no tener horarios (ambos con 89 por ciento), y la sencillez (74 por ciento) son los aspectos más destacados por los andaluces encuestados que han realizado compras 'on line'. Respecto a la opinión de los ciudadanos encuestados sobre el futuro de las compras 'on line', hay un 90 por ciento de andaluces que opina que este medio será en el futuro la forma más extendida del comercio online.

FINANCIACIÓN

Entre el 12 por ciento de internautas andaluces encuestados que ha declarado haber financiado alguna de sus compras online realizadas en los últimos 12 meses, hay que señalar que el top 5 de productos y servicios más financiados fueron, electro/informática/electrónica de consumo, 35 por ciento; seguido por viajes, 35 por ciento; moda, 29 por ciento; telecomunicaciones/accesorios, 23 por ciento; y calzado y complementos, 23 por ciento.

Respecto a los procesos para la obtención de financiación 'on line', se percibe la mejoría de un año a otro. El 76 por ciento de los internautas andaluces que solicitaron la financiación de alguna de sus compras, recibió respuesta en menos de 24 horas, frente al 54 por ciento del resto de españoles. Por otra parte, el importe medio que han financiado los andaluces asciende hasta 933 euros, bastante más que los 645 euros de media financiados en el resto de España.

COMPRA DE PRODUCTOS

En cuanto al análisis detallado de los productos comprados online por los andaluces, en el Top 5 de adquisiciones realizadas en Internet en los últimos 12 meses lo configuran, por este orden, los productos de moda, con un 58 por ciento; las compras de calzado y complementos, 57 por ciento; y en tercer lugar los productos y servicios de ocio --entradas, libros, música, restaurantes--.

Comparando los datos de Andalucía con el total nacional, se aprecia que los ciudadanos de Andalucía han consumido en una proporción ligeramente mayor en todos los sectores, excepto en viajes, donde el dato nacional contempla tres puntos por encima.

GASTO MEDIO

En cuanto al gasto medio que han realizado los andaluces, aparece en primer lugar y con mucha diferencia el gasto en alimentación con 1.082 euros (400 euros por encima del gasto medio de España). En segundo lugar aparece en gasto en viajes, con 708 euros, similar al de España, y en tercer lugar, el gasto en productos para bebés, con 440 euros (170 euros superior al de España). Llama la atención la diferencia de gasto en automóviles, motos y formación, en los que el gasto en España es muy superior al gasto andaluz.

COMPRAS Y TARJETAS

Según Cetelem, la mayoría de internautas andaluces encuestados declara realizar compras 'on line' una vez al mes (32 por ciento), en cambio para España, son mayoría los que declaran hacerlo menos de una vez al mes (33 por ciento). Lo más destacable es el porcentaje de andaluces que declara comprar por internet varias veces por semana, un 12 por ciento, cuatro puntos porcentuales más que en España.

La tarjeta de débito lidera el ranking de compras con un 63 por ciento de consumidores que han pagado a través de esta herramienta, dos puntos más que en España. En segundo lugar, la plataforma PayPal fue utilizada por el 52 por ciento de los andaluces, tan solo un punto porcentual por encima del número de menciones españolas. En tercer lugar, encontramos el pago en efectivo, con un 20 por ciento de menciones en Andalucía. Para el resto del país, en cambio, el tercer lugar lo ocupan las tarjetas de crédito de fin de mes con un 23 por ciento, cinco puntos por encima de Andalucía.

SECTORES

La penetración de la compra 'on line' como canal de venta de electrodomésticos en España va ganando terreno. El 45 por ciento de andaluces encuestados ha adquirido en los últimos 12 meses algún producto electrodoméstico o tecnológico, seis puntos más que en España. Los productos tecnológicos son los más adquiridos dentro de este sector y también los que obtienen las mayores intenciones de compra para los próximos 12 meses. El gasto medio realizado en general en el sector de electro y tecnología ha sido de 358 euros en Andalucía, frente a los 341 euros en España

El 31 por ciento de andaluces encuestados ha adquirido en los últimos 12 meses algún mueble, elemento de descanso o complemento (seis puntos más que en España). Los complementos y decoración son los productos más adquiridos dentro de este sector, y también los que obtienen las mayores intenciones de compra para los próximos 12 meses, de forma que un 63 por ciento de los andaluces que tienen intención de comprar durante 2017 optarán por esta categoría de productos (11 puntos más que en España). El gasto medio realizado por los andaluces en el sector de muebles y complementos fue de 347 euros, 71 euros más que el realizado en España.

El gasto medio realizado en general en el sector telecomunicaciones y dispositivos móviles fue de 243? en Andalucía frente a los 230 euros de España. El 50 por ciento de los andaluces encuestados ha adquirido en los últimos 12 meses algún dispositivo móvil o accesorio, siete puntos más que en España.

VIAJES

Según el estudio de Cetelem, el 54 por ciento de andaluces encuestados ha adquirido en los últimos 12 meses algún viaje. Los internautas que han declarado haber comprado este tipo de servicios se han decantado mayoritariamente por los hoteles (58 por ciento frente al 64 por ciento español), y por los vuelos (54 por ciento frente al 58 por ciento español).

El gasto medio realizado en Andalucía en las compras online en el sector viajes fue de 708 euros frente a los 696 euros de España. Si se segmenta por categorías el mayor desembolso en el caso de los andaluces tuvo lugar en la compra de billetes de barco o crucero con 951 euros. Le siguen los gastos realizados en paquetes turísticos, con 689 euros gastados de media, y los billetes de avión, con una media de 475 euros. Destaca también el gasto en alquiler de coche de vacaciones, donde los andaluces han gastado 167 euros más de media que el resto de españoles.

Por otro lado, el 31 por ciento de andaluces encuestados adquirió 'on line' en los últimos 12 meses algún producto del sector deportes. El gasto medio realizado por los andaluces en el sector deportes fue de 116 euros en 2016, el mismo que en el resto de España.