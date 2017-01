El Gobierno de Aragón propone un Presupuesto social y de reactivación económica con más inversión

11/01/2017 - 13:42

El Ejecutivo pide responsabilidad a Podemos para aprobar las cuentas de 2017 que ascienden a 5.052 millones

ZARAGOZA, 11 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha remitido este miércoles a los Grupos Parlamentarios de las Cortes un borrador del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 que está orientado a la consolidación de la recuperación económica para la creación de empleo y el impulso a los servicios públicos, previendo un aumento de un 5,4% del gasto no financiero, que se sitúa inicialmente en 5.052 millones de euros, mientras que los ingresos no financieros ascienden a 4.613 millones. Por financiación autonómica hay una previsión de ingresos de 3.256 millones de euros.

Los consejeros de Presidencia, Vicente Guillén, Hacienda, Fernando Gimeno, y Vertebración del Territorio, José Luis Soro, han ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer las claves del borrador, que no está aún registrado en las Cortes de Aragón para hacer posible su negociación con los partidos de izquierdas, PSOE, CHA, Podemos e IU.

El Gobierno ha dejado claro que si la izquierda no aprueba el proyecto de ley, una vez se presente y se tramite en sede parlamentaria, se prorrogarán los Presupuestos de 2016. Vicente Guillén ha emplazado en varias ocasiones a Podemos a negociar el proyecto de ley y Soro ha recalcado que el borrador recoge los cinco puntos que la formación violeta ha exigido incluir.

MÁS INVERSIÓN

Por capítulos, los gastos corrientes se sitúan en 4.636.324.065,94 millones de euros, los de capital no financieros 416.437.278,08; las operaciones no financieras en 5.052.761.344,02 euros y los gastos de capital financieros en 524.403.565,18 euros, sumando un total de 5.577.164.909,20 euros.

Por secciones, el presupuesto de las Cortes de Aragón se sitúa en 23.305.967,57 euros, el de la Presidencia del Gobierno en 2.170.971,69 (-8,95 por ciento); el del Consejo Consultivo en 323.110,96, el del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos en 46.276,18 euros; el del CESA en 474.508,40 euros; el del Departamento de Presidencia es de 166.235.124,48 euros; el de Ciudadanía y Derechos Sociales de 384.532.922,93; el de Hacienda 42.572.811,25; el de Vertebración del Territorio de 130.041.041,24; el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de 759.420.044,61; el de Economía 214.566.413,29; el de Sanidad 1.911.824.646,60; el de Innovación 230.703.051,14; el de Educación 901.006.349,75; el de Administrciones Comarcales de 59.558.829,83 y el de diversos Departamentos 225.979.274,11 euros.

El déficit autorizado se reduce de 250,95 a 218,04 millones, el 0,6% del PIB y se mantiene el compromiso con la estabilidad financiera, con un nivel de endeudamiento del 20,6 por ciento.

Los hospitales de Alcañiz y Teruel están presupuestados con 11,2 y 1,2 millones respectivamente, el Centro de Salud de Zuera con 700.000 millones, la reforma del Centro de Salud 'Santo Grial' de Huesca con 300.000 euros, el Plan de Alta Tecnología sanitaria con 16,9 millones, el de tecnología media con 1,5, la campaña de vacunación con 7,2 millones y el nuevo Plan de Salud Mental con 5 millones.

En Educación, las becas están dotadas con 13,5 millones, la inversión en aulas digitales con 3,3 millones, y las infraestructuras con 29,3 (+15,3 por ciento), incluyendo partidas para el CEIP Pedrola (tres millones), los centros integrados de Arcosur (2,5 millones), Parque Venecia (1,6) y Valdespartera III (3,3), el IES Villanueva de Gállego (500.493 euros) y los CEIP Las Anejas (2,5 millones) y Binéfar (300.000 euros).

La Renta Básica y el IAI están dotados con 46,5 millones, la atención a la dependencia con 90,6 y la lucha contra la pobreza energética con 2 millones, mientras que el IAJ recibirá 5,6 millones, el alquiler social de vivienda 7, la rehabilitación 10,1; la transferencia básica a la UZ 154,56 millones, la EUPLA 600.000 euros; el INAEM 103 millones; las ayudas al comercio 1,5 millones, las comarcas 59,5 millones, el FITE 60, Turismo 6,2; y los convenios de escuelas infantiles en el territorio 9,3 millones.

Además, el fondo de capitalidad tendrá 5 millones, los convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza para servicios sociales 13 y las becas de comedor de la capital aragonesa, 6; mientras que la justicia gratuita contará con 4,5 millones, la industria agroalimentaria con 13,5 millones, la política cultural aumentará sus partidas en 5 millones, la Film Comission tendrá un presupuesto de un millón y la memoria democrática 200.000 euros.

Se ha incluido el pago del 25% de la paga extra de 2012 de los empleados públicos autonómicos y la subida del salario de los mismos de un 1%. Los impuestos no suben excepto en el tramo estatal del impuesto sobre el patrimonio. Son unos Presupuestos que "ideológicamente podrían asumir perfectamente esas cuatro fuerzas" de la izquierda, ha referido Guillén.

Además, el pago a proveedores se mantendrá por debajo de los 30 días durante todo el año, según las previsiones, que contemplan reducir las facturas a aplicar al Presupuesto en torno al 0%.

El consejero de Presidencia ha apostado por situar el número de desempleados por debajo de las 70.000 personas, señalando que el primer objetivo de este borrador es "la consolidación de la recuperación" para generar empleo, junto con las políticas sociales, que "tienen una importancia vital, como no podía ser de otra manera" respondiendo a la "sensibilidad de la izquierda de Aragón", de forma que también pretenden "solventar los problemas de las clases más desfavorecidas".

CAMBIO POLÍTICO

Guillén ha subrayado que el borrador se enmarca en "el cambio político que surgió de las elecciones -autonómicas-- de 2015" que consistió en poner en marcha "un Gobierno netamente de izquierdas, apoyado por cuatro fuerzas de izquierdas" en la investidura del presidente, Javier Lambán, y que conllevó un "cambio filosófico" para desarrollar políticas con un "marcado carácter social" y "cambiar la tendencia económica" sustituyendo empleo por desempleo, crecimiento por decrecimiento y también "restituir todos los recortes" llevados a cabo por el anterior Gobierno autonómico (PP-PAR) en materia social. "A eso responde este borrador de Presupuestos", ha aseverado.

"En la voluntad del Gobierno está aprobar unos Presupuestos exclusivamente con el apoyo de esas fuerzas", ha continuado Guillén, recalcando que "hemos huído" de plantear "alguna otra posibilidad de aprobarlos", de forma que "no hay ninguna otra posibilidad". Por este motivo, ha apelado a la "responsabilidad" de los partidos de izquierdas. Vicente Guillén ha puntualizado que "nosotros no marcamos plazos" y que "estamos abiertos a cualquier otra consideración que nos puedan hacer".

El titular de Presidencia ha reconocido que la abstención de Podemos en la toma en consideración del proyecto de ley no es suficiente y ha asegurado que el Ejecutivo PSOE-CHA ha tomado "una decisión clara: o hay Presupuestos con las fuerzas de izquierdas o la prórroga presupuestaria continuaría, y de ahí que apelemos a Podemos", haciendo hincapié en que "lo que está pasando en Aragón no está pasando en España".

En alusión al PP, ha considerado que "no hay alternativa a un Gobierno de izquierdas" y que si la presidenta del PP regional, Luisa Fernanda Rudi, hubiera contado con los apoyos suficientes "no hubiera huido hacia Madrid". La negociación de este borrador "no impide" que el Gobierno regional pueda sentarse a negociar otros proyectos de ley o pactos, como el de la Educación, siendo los Presupuestos el "elemento fundamental".