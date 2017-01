Espadas, sobre el presupuesto: "No está cerrado con ninguna formación, sino que estamos abiertos a todas"

11/01/2017 - 13:57

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha dejado claro que su gobierno no ha cerrado "absolutamente nada" con ninguna formación para la aprobación del proyecto de presupuestos para 2017, incidiendo en que está "abierto y dispuesto a cerrar con todos los grupos propuestas sensatas para la ciudad".

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los periodistas, tras visitar las obras que se están desarrollando en el Parque Amate, Espadas ha reiterado su disposición a modificar el proyecto de presupuestos para llegar a un acuerdo y enmarca las declaraciones de la oposición respecto a un posible acercamiento al PP a "un posicionamiento táctico" de éstas en la negociación.

Sin embargo, incide en que, cuando se está en una negociación, "lo peor es hablar de oído y sacar conclusiones cuando no hay más que la verdad". "Estamos abiertos a las propuestas y Participa Sevilla no ha realizado ninguna hasta el momento. No nos hemos sentado a negociar porque ellos han necesitado más tiempo para sus reuniones, asambleas y su trabajo, lo que me parece bien", añade.

El alcalde recuerda que este jueves termina el plazo para la presentación de propuestas al presupuesto por parte del resto de los partidos, un periodo que fue ampliado a petición de los grupos de la oposición, por lo que "se está justo en el calendario y en el método de trabajo marcado entre todos".

"Lo fundamental para mi es llegar a un acuerdo y que haya nuevos presupuestos porque eso es bueno para los ciudadanos. Hay que dejar las estrategias políticas de cada grupo, que responden a la coyuntura, y comenzar a pensar todos en el interés general. Si es así, seguro que habrá acuerdo con todos los grupos", concluye.