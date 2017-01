PSOE-A propone como "medida provisional" que IULV-CA cuente con una "vocalía" en la Mesa del Parlamento

11/01/2017 - 14:07

El PSOE-A ha propuesto que, como "medida provisional" para esta legislatura, IULV-CA pueda ocupar una "vocalía" en la Mesa del Parlamento, después de que se haya quedado sin representación como consecuencia del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que ampara que el PP-A cuente con dos miembros.

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El PSOE-A ha propuesto que, como "medida provisional" para esta legislatura, IULV-CA pueda ocupar una "vocalía" en la Mesa del Parlamento, después de que se haya quedado sin representación como consecuencia del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que ampara que el PP-A cuente con dos miembros.

En rueda de prensa, el portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, ha explicado que su formación ha planteado la posibilidad de que la Mesa estudie, como ha ocurrido en otras legislaturas, la creación de una vocalía.

En otras legislaturas, según ha recordado, se ha modificado el Reglamento para crear una vocalía, dando así cumplimiento al artículo 36 del mismo, que dice que se "garantizará la presencia" de todos los grupos en la Mesa. Jiménez ha incidido en que dicho artículo solo dice que se garantizará "la presencia".

En cuanto al hecho de que IULV-CA haya planteado que se amplíe la Mesa a ocho miembros y haya "voto ponderado", Mario Jiménez ha indicado que ese propuesta "no es acorde ni con la estructura ni con la calidad en la que los miembros de la Mesa forman parte de la misma".

Según ha explicado, los miembros de la Mesa no forman parte como representación de ningún grupo parlamentario y no son una aportación que hacen los grupos, sino que son fruto de una "elección que se hace personalmente sobre un diputado".

"Están en una condición personalísima formando parte de la Mesa y no es posible atribuir una ponderación de voto porque no están en calidad de ninguna representación", según Jiménez, quien ha apuntado que no es lo mismo que ocurre con las comisiones parlamentarias, donde la distribución de representación se hace conforme al Pleno y sí hay voto ponderado.

Ha insistido en que no se puede ponderar el voto de los miembros de la Mesa porque su "representación no es de los grupos, sino que es una representación personal".

Jiménez ha considerado que, aparte de la medida provisional que se pueda adoptar en esta legislatura, los grupos tendrán que poner en marcha un proceso de revisión del Reglamento y decidir cómo se conforma un órgano tan importante como la Mesa.