La oposición de izquierdas volverá a pedir la comparecencia de Bendodo en la Comisión de Art Natura

11/01/2017 - 14:19

Málaga para la Gente, PSOE y Málaga Ahora pedirán de nuevo la comparecencia del presidente del PP de Málaga y de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, y exconcejal de Turismo del Consistorio malagueño, en la próxima sesión de la Comisión de Investigación de Art Natura, creada para aclarar lo sucedido en torno al fallido Museo de las Gemas.

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la comisión y portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha explicado que Bendodo ha excusado su asistencia por temas de agenda, poniendo de manifiesto que "está dispuesto a acudir a otras sesiones si se le da notificación con más de 15 días de antelación". Al mismo tiempo, ha criticado que su "excusa" pone de manifiesto "la poca importancia que le da a esta comisión".

El grupo de Málaga para la Gente ha adelantado que se le preguntará al único comparecente a la sesión de este jueves, el responsable de Royal Collections --sociedad gestora del fallido Museo de las Gemas--, Fulgencio Alcaraz, sobre "qué papel tuvo el Partido Popular como posible mediador para traer el proyecto", del que ha subrayado como "catastrófico para las arcas malagueñas".

Zorrilla ha informado que se le cuestionará sobre la procedencia del proyecto de Art Natura y sobre una supuesta comida que mencionó Alcaraz en su primera intervención, "que tuvo lugar en la planta séptima de la sede nacional del PP con altos dirigentes del partido".

"Alcaraz no quiso expresar ni quiénes estaban allí ni ningún detalles más", ha señalado, añadiendo que esa información "la reservaba para la Fiscalía", donde ya se han desarrollado unas diligencias de información "por lo que creemos que es el momento de ampliarlo", ha sostenido.

En paralelo, preguntará a Alcaraz sobre los fondos que usó el Museo de las Gemas para su promoción, "que coincidió con fechas electorales y ensalzaba el gran logro del Consistorio de un proyecto que nunca tuvo lugar". Del mismo modo, ha apuntado que esta publicidad "se hacía con cargo al canon que recibía Royal Collections, de más de un millón de euros anual, y que se pagó durante años sin que el proyecto avanzara.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha criticado que Bendodo, "candidato 'in pectore'" del PP, "no dé la cara" y "se niegue" a comparecer en dicha comisión, calificándolo como "un político viejo".

Ha considerado que Bendodo "tendría que haber dado toda clase de sobre la financiación del PP en la ciudad de Málaga, sobre sus campañas electorales, sobre los almuerzos en la sede de Génova, que fue reformada con el dinero de la caja B, quiénes acudieron almuerzo celebrado en la sede del PP nacional para tratar de convencer a De la Torre de las bondades del proyecto y del perjuicio que estaban sufriendo los promotores una vez que se fue al traste".

"¿Qué tiene que decir el presidente del PP de Málaga sobre las campañas lanzadas por Art Natura en beneficio del señor De la Torre, tal y como denunció el presidente de la agrupación de empresas que estaba detrás del proyecto? ¿Hasta dónde alcanzó este dopaje electoral?", se ha preguntado Heredia, insistiendo en que este proyecto fue "uno de los mayores fiascos de Francisco de la Torre, alcalde en retirada".

Ha indicado que estas cuestiones "serán planteadas porque el PSOE va a volver a pedir que Bendodo acuda a esa comisión", asegurando que "si no tiene nada que ocultar y si está comprometido con la transparencia, irá; y si no lo hace, será muestra inequívoca de que el delfín no está a la altura de De la Torre que ya estuvo y volverá a estar".

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha cuestionado las diferentes responsabilidades políticas en el proyecto fallido, criticando al mismo tiempo la "falta de responsabilidad" por parte de Bendodo, quien "siempre va a tener una excusa como presidente de la Diputación para no acudir".

Ha señalado que existen "varios aspectos que detallan su responsabilidad como concejal de Turismo", ya que Art Natura "era un tema que se llevaba desde el Área de Cultura pero el tema turístico ha sido clave en la composición del proyecto fallido", señalando las "muestras de gemas que se realizaban en numerosas ferias".

De igual modo, ha insistido en que Art Natura era "realmente un proyecto del PP para garantizar una imagen de éxito", apuntando al supuesto almuerzo que mencionó Alcaraz en la sede nacional del PP "donde se gestó este proyecto sin avales ni garantías y con limitaciones". Sobre esto, Torralbo quiere conocer si Elías Bendodo estuvo en ese almuerzo.

Ha afirmado que en la tramitación del proyecto "ha habido muchas mentiras y ocultamiento", apuntando que el grupo de Málaga Ahora quiere aclarar "cuestiones que no están aclaradas en los informes", refiriéndose al proyecto de micropilotaje "que supuso un sobrecoste de cinco millones de euros"; así como conocer más información sobre los fondos usados para la rehabilitación del edificio donde iría el Museo de las Gemas.

LIMASA

Por otro lado, este próximo viernes tiene lugar la última sesión de la Comisión de Investigación de Limasa para aclarar la gestión de la empresa mixta de limpieza, en la que los grupos expondrán sus conclusiones finales.

La edil de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha señalado que "lo óptimo sería la municipalización", ya que esto "ahorraría mucho dinero a las arcas", añadiendo que con la fórmula actual de empresa mixta "pagamos mucho por un servicio que no es óptimo para la ciudad". Del mismo modo, ha dicho que existen funcionarios cualificados en el Ayuntamiento de Málaga "para ser gerentes de Limasa".

"Desmembrar Limasa es un error incluso para los trabajadores, y una gestión pública sería más efectiva para el Ayuntamiento", ha insistido Ramos, al tiempo que ha criticado que la parte privada de Limasa "no ha invertido en la empresa".

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María del Carmen Moreno, ha señalado que las conclusiones de las comisiones de Art Natura y Limasa son "dos ejemplos del descontrol y el desgobierno del señor De la Torre y del PP en la gestión sobre todo de las empresas municipales".

En cuanto a la comisión de Limasa, Moreno ha indicado que los socialistas siempre ha defendido la municipalización al 100 por cien "porque genera ahorro y el propio alcalde ha reconocido ya que supone casi once millones o más de euros, que podría redundar en la mejora del servicio".

Al respecto, Heredia ha considerado que esta comisión "ha evidenciado los fallos de gestión" y ha señalado que es la ciudad la que debe controlar "ese servicio que es básico, que no puede estar a expensas de los beneficios de las empresas privadas". "Señor De la Torre, no hay otra salida para Limasa que la municipalización", ha dicho el socialista, añadiendo que los turistas dicen que "el principal problema es la suciedad, por lo que de nada vale una ciudad visitable si no es habitable ni una alta inversión en materia cultural".

Por su parte, Torralbo ha destacado que el canon técnico que Limasa cobraba al Ayuntamiento es "un disparate". "Es surrealista que paguemos ese canon a una empresa adjudicada por sus conocimientos técnicos", ha dicho, añadiendo que eso puede suponer "un beneficio encubierto".

Cuestionadas sobre la propuesta de un plus de productividad como condición del alcalde para su municipalización, Ramos ha dicho que el grupo "lo estamos analizando", y mantendrán una reunión con los trabajadores la próxima semana. Asimismo, tanto la edil de Izquierda Unida como Torralbo han manifestado su preocupación "por si el plus de productividad, en caso de accidente laboral o baja laboral, se retirara".