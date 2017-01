Blanco cree que a Mazón "le ha venido de cine" que PRC "haya roto con Podemos: lo estará celebrando a lo grande"

11/01/2017 - 14:23

El diputado de Podemos Cantabria José Ramón Blanco cree que al consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno autonómico, José María Mazón, "le ha venido de cine" que su partido, el PRC, "haya decidido romper" con la formación morada, con la que -ha dicho- el regionalista tenía que "esforzarse de verdad" y no "de cara a la galería" en materia de vivienda.

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

Por contra, tras el acuerdo que el bipartito PRC-PSOE ha alcanzado con Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos de 2017, la Consejería ha presentado un modelo "caduco y trasnochado" en materia de vivienda, basado en el "ahora" en vez de en el "mañana", ha opinado Blanco.

"A usted que el Partido Regionalista haya decidido romper con Podemos le ha venido de cine y me imagino que lo esté celebrando a lo grande", ha manifestado el exsecretario general de los podemitas cántabros en el Parlamento, donde Mazón ha presenado este miércoles los presupuestos de su departamento para 2017.

A juicio de Blanco, a Mazón no le gusta "alejarse" de la construcción de viviendas, y cree además que las cuentas de su Consejería "no hacen nada" para garantizar que la vivienda en Cantabria "no sea un lujo".

Sin embargo, el responsable en la materia -que ha comparecido en la Cámara acompañado de todo su equipo- ha replicado al portavoz morado asegurando que "últimamente" en "todas" sus intervenciones trata de "encasillarle" como un "hombre de hormigón" o un "hombre de asfalto".

Pero José María Mazón le ha advertido que "no lo va a conseguir", al tiempo que ha negado que el modelo de vivienda previsto con los presupuestos sea "caduco", sino que, según ha asegurado el regionalista, el modelo "está cambiando".