Las infracciones penales por robos en el campo de aceitunas bajan un 41,62% en la campaña actual

11/01/2017 - 14:25

El número de infracciones penales por robos en el campo de aceitunas se ha reducido en un 41,62 por ciento, al pasar de 197 infracciones penales en la campaña anterior a 115 en la presente campaña a fecha de este miércoles, como también se han reducido el número de kilogramos sustraídos en un 29 por ciento, según ha anunciado la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera.

BADAJOZ, 11 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Extremadura ha ofrecido estos datos en declaraciones a los medios previas a una reunión en la Delegación en Badajoz con las organizaciones agrarias, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Junta de Extremadura en relación a los robos en el campo.

Al respecto, ha detallado que según los datos estadísticos de la Guardia Civil, hay una bajada "significativa del número de robos" y, en concreto, se han reducido el número de infracciones penales en un 41,62 por ciento pasando de 197 infracciones penales en la campaña anterior a 115 en la presente campaña a día de este miércoles por robos en el campo de aceituna.

También se han reducido el número de kilogramos sustraídos en un 29 por ciento pasando de 516.520 kilogramos a 366.681 kilogramos, 149.839 kilogramos menos de aceituna.

Sobre estos robos Herrera ha explicado que el "modus operandi va cambiando" y los pequeños robos han ido disminuyendo, pero ha habido otros "mucho más cuantiosos" en los que se roban los remolques que ya están cargados de aceitunas "para venderlos bien porque se los llevan a otras comunidades limítrofes o bien porque con esos camiones intentan hacer otros robos más importantes".

En este sentido, ha indicado que una banda organizada está "prácticamente desarticulada" tras las dos últimas detenciones registradas en Córdoba de un total de ocho y diez personas detenidas, acerca de la cual ha dicho que se cree que dicha banda es responsable de "bastantes" de los últimos robos cometidos en la región.

Al respecto, ha valorado positivamente la desarticulación de esta banda porque "el delito es diferente" y "pueden ser detenidos y llevados a prisión", mientras que a las personas que roban pequeñas cantidades se las detiene pero "no se le ingresa en prisión", a la vez que ha adelantado que la propietaria de un puesto legal de compra de aceituna situado en Almendralejo ha sido detenida por "receptación".

DECRETO DE TRAZABILIDAD

Por otro lado y en relación al decreto para garantizar la trazabilidad de la uva y de la aceituna, aprobado el pasado 18 de octubre, Cristina Herrera ha explicado que su objetivo principal es la trazabilidad de la aceituna dado que hasta ahora sólo había de la uva para conocer su procedencia, pero que "quien hizo la ley hizo la trampa" y están "comprobando determinadas situaciones" en las que pequeños agricultores "venden legalmente grandes cantidades" y se quiere ver "de qué forma se puede esto reestructurar".

"Precisamente la reunión la tenemos para eso, para trabajar sobre ese tema, para ver nosotros las quejas que estamos viendo y sobre todo que a los puestos donde se ha detectado por parte de la Guardia Civil que estaban comprando esa aceituna recepcionada que sean sancionados, que también es importante", ha indicado Herrera.

JUNTA DE EXTREMADURA

La reunión ha contado con la presencia del director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Antonio Cabezas, quien ha señalado que desde las competencias de la Consejería de Agricultura están trabajando en la aplicación del citado decreto de trazabilidad y colaborando con la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en "aquellas situaciones en las que se han planteado denuncias por no llevar los documentos oportunos" para "atestiguar la trazabilidad de los productos" y de la aceituna, fundamentalmente en esta época.

"Estamos actuando e instruyendo expedientes sancionadores y decomisando también el producto que no se pueda acreditar la procedencia y, por lo tanto, al no poder acreditar la procedencia ni la seguridad alimentaria, no pueden entrar en el circuito alimentario", ha valorado, a la vez que ha detallado que hasta ahora han recibido unas 50 denuncias en este sentido, aunque "no todas tienen los mismos incumplimientos".

Así, Cabezas ha puntualizado que se han decomisado y se han destruido unos 3.000 kilos de aceitunas hasta la fecha dado que la campaña no ha terminado, a la vez que ha hecho hincapié en que el mencionado decreto "ha servido para dar un apoyo importante a las fuerzas del orden público" a la hora de "controlar este problema".

Igualmente ha valorado que este decreto que lleva cuatro meses en vigor es "positivo" y "un arma legal que la propia Guardia Civil tiene para poder realizar mejor su trabajo" que "disuade en algunas ocasiones" a los "amigos de lo ajeno" y a quienes lo han recepcionado.

ORGANIZACIONES AGRARIAS

Por su parte, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidiri Izquierdo, ha resaltado que lo que han "pulsado" con los agricultores o las cooperativas es que la situación "tiene poco que ver con el pasado año" aunque "continúan robando" y "continúa habiendo robos", respecto a los cuales ha lamentado que son un número menor pero de mayor cantidad de kilos.

Sobre la evolución de este decreto de trazabilidad y el parecer de las organizaciones agrarias sobre el mismo, ha opinado que está evolucionado "bien" aunque "con algunas cosas que mejorar" dado que, en su opinión, "hay que facilitar algo más la burocracia".