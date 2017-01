Mario Gas dirige a Nuria Espert, Ramón Barea y Laia Marull en el Teatro Central con el drama 'Incendios'

11/01/2017 - 14:32

La pieza forma parte de una trilogía sobre el destino y las fracturas humanas del autor libanés afincado en Quebec (Canadá) Wajdi Mouawad

La pieza forma parte de una trilogía sobre el destino y las fracturas humanas del autor libanés afincado en Quebec (Canadá) Wajdi Mouawad

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El Teatro Central de Sevilla ofrece los días 13 y 14 de enero una de las estrellas de la temporada con la representación del drama 'Incendios', del autor libanés afincado en Quebec (Canadá) Wajdi Mouawad. Bajo la dirección de Mario Gas y con un elenco de lujo --Nuria Espert, Ramón Barea, Laia Marull-- 'Incendios' conforma una epopeya homérica donde dos gemelos descubren que el testamento de su madre les impele a regresar a sus orígenes para descubrir a su padre y otras tremendas revelaciones.

Según un comunicado, en 'Incendios' Wajdi Mouawad pone de relieve el recorrido de los gemelos, que terminarán descubriendo al padre que creían muerto y a esa otra hermana cuya existencia ignoraban. En el libro de las horas de esta familia les esperan dramas insospechados, dramas que llevan grabados los colores de lo irreparable. Según Mouawad 'Incendios' son tres historias que buscan su principio, de tres destinos en busca de su origen para resolver la ecuación de su existencia y encontrar la fuente de la belleza tras la duna sombría.

Junto con 'Litoral' y 'Forêts', 'Incendios' conforma la aclamada trilogía de Mouawad, donde aborda la cuestión de la promesa no cumplida o, mejor dicho, de aquella a la que uno se compromete e intenta no olvidar. La trilogía fue presentada años atrás en el Festival d'Avignon, donde se interpretó durante once horas seguidas.

WAJDI MOUAWAD

Nacido en Líbano, país que abandona a la los ocho años en plena guerra civil. Un exilio que lo conduce, junto a su familia, a París y, más tarde, a Québec. Creador múltiple, actor, autor y realizador, este artista firma con su trilogía una épica teatral demoledora que renueva la potencia poética de la lengua. Mouawad es un incendiario, pero del fénix fabuloso que renace de sus cenizas. Incendios habla de ese renacer, de los fuegos que hay que sembrar a veces, de las odiseas que hay que vivir para reencontrar la tierra de uno.