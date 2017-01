Condenado a 13 años de cárcel para el hombre que mató a su madre a martillazos

11/01/2017 - 14:32

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a trece años de cárcel al hombre que mató a su madre golpeándola en la cabeza con un martillo por un delito de asesinato con el agravante de parentesco y el atenuante de confesión y reparación de daño.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Tribunal considera probado que Fernando Luis U.J, de 48 años, sobre las 8.45 horas del 31 de julio de 2015 golpeó en su casa, situada en la calle Lombía, "actuando con ánimo de privarle de su vida golpeó repetidamente en la cabeza y en el tórax con un martillo" a su madre, María Milagros J.U, de 72 años y enferma de cáncer, ocasionándole un shock traumático "que le produjo la muerte en el acto".

Actuó "de modo premeditado y planificado, por la espalda, por sorpresa, con la finalidad de que no tuviera posibilidad de defenderse ni de evitar la agresión".

Poco después, el acusado llamó por teléfono a la Policía para confesarse autor material del crimen. Pasados unos minutos los agentes se personaron en el lugar de los hechos y procedieron a la detención del acusado.

La defensa del acusado 46 años afirmó que padecía un trastorno mental que le eximía de responsabilidad penal. Sin embargo, el juez asegura en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que "en el momento de cometer los hechos tenía suficiente uso de razón para saber que estaba privando de libertad a su madre y que quería hacerlo".

CONFESIÓN EN EL JUICIO

Durante el juicio, el condenado declaró que "algo" le "estalló en la cabeza" cuando su madre le comunicó que acababa de fallecer su padre, ya que se le vino el mundo encima y se vio incapaz de ocuparse de su madre enferma al no tener recursos para ello. "No sé lo que se me pasó por la cabeza. La odiaba, pero no hasta el extremo de desear matarla", ha aseverado.

A su llegada al domicilio, los agentes de la Policía Nacional se encontraron al hombre desnudo, repleto de sangre y sentado con el arma homicida en la mano al lado de su madre. En su llamada alertando de lo que había hecho, manifestó: "He matado a mi madre porque la odiaba".

"Estaba dormido y mi madre me despertó para darme la noticia del fallecimiento de mi padre, con quien me unía una gran amistad. Me dejó en un estado de dolor absoluto. Mi madre estaba enferma y hice algo que no había hecho nunca, agredir a una persona y con un objeto contundente. ¿Por qué? Porque no me llevaba bien con ella. Lo hice porque vi que se me caído una mundo encima y tenía que cuidar a una persona invalida sin recursos. Hice una salvajada increíble y vi la facilidad que tiene el ser humano para matar a otro", ha recalcado.

"Es muy fina la línea que separa el odio a la muerte", ha agregado el procesado, quien ya agredió en 2007 a su progenitora. Tras ello, ha manifestado que fue consciente cuando vio toda la sangre y ha reconocido que su madre estaba destrozada como consecuencia de los fuertes golpes. "Maté a la persona que me dio la vida. No puede haber nada peor", ha agregado indicando seguidamente que estaba totalmente arrepentido, a pesar de que la relación no era buena.