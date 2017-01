Detenido el autor de un tiroteo en un supermercado Mercadona de Orense

Accedió con una escopeta y gritó 'Alá es grande', según testigos

Según fuentes policiales, el detenido sufre problemas psicológicos

Uno de los disparos fue dirigido a una agente cuando le neutralizaba

Un hombre ha sido detenido esta tarde como presunto autor de un tiroteo en un supermercado de la ciudad de Orense, en cuyo interior efectuó varios disparos en un momento en afluencia de clientes, informaron fuentes policiales. No hay heridos.

El tiroteo se produjo en un establecimiento de la cadena de supermercados Mercadona en el barrio de As Lagoas -zona universitaria- poco después de las 14:00 horas, momento en que varias personas se encontraban haciendo compras, precisaron las fuentes.

Agregaron que el hombre accedió con una escopeta al interior del establecimiento y efectuó al menos seis disparos, tanto dentro como fuera del supermercado (al menos uno en la zona de bodega y otro en una cristalería), uno de ellos dirigido a una agente de la Policía local cuando intentaba neutralizarlo.

Pudo gritar 'Alá es grande'

El hombre arrestado, de 35 años, residente en un edificio colindante al supermercado, sufría problemas psicológicos, añadieron las fuentes. Conducido a dependencias policiales, de momento se niega a hablar y no muestra actitud de arrepentimiento alguna, según fuentes policiales. La Policía realizará un registro en su vivienda, situada encima del supermercado del que es cliente habitual.

Algunos testigos, visiblemente afectados y nerviosos, indicaron que había entrado diciendo 'Alá es grande', un extremo que tratan de comprobar ahora los investigadores de la Policía Nacional. Una de ellos, Elena Álvarez Martínez, afirmó que al principio pensaba que era "una broma" y no le dio "importancia" porque había visto a unos niños reírse, pero después se percató de lo ocurrido y consiguió esconderse, junto con otras personas, en un almacén junto a la pescadería.

Al respecto, afirmó que sentían "mucho miedo", que la gente estaba "llorando" y que se pasaron "media hora escondidos" sin saber si "había gente viva o muerta", porque escucharon varios disparos.

Esta misma mujer ha dicho que había entendido al hombre lanzar alguna proclama cuando entró, pero otra testigo que estaba al lado del ahora detenido, que ha preferido no identificarse, aseguró que no es capaz de identificar lo que dijo. En todo caso, las pistas actuales de la investigación no apuntan a que se trate de un acto con fines políticos o religiosos y las cajeras lo habrían identificado como un cliente habitual y de la zona.