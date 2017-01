Cataluna. homs avisa de que las condenas judiciales no les disuadirán del referéndum

11/01/2017 - 19:04

- “Cuanto más grande sea la pena que nos impongan, más grande será nuestra victoria”, reitera

El portavoz del Pdecat en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, interpretó este miércoles la pena de 9 años de inhabilitación que pide para el la Fiscalía por ayudar a organizar la consulta del 9-N trata de disuadir a los independentistas del referéndum previsto para septiembre, pero advirtió de que no lo conseguirá.

En rueda de prensa en la sede del Pdecat en Barcelona, Homs no dudó en reconocer que participó en la preparación de la consulta de 2014, cuando era consejero de Presidencia de la Generalitat, puesto que “era público y notorio”. “No es que me hayan atrapado”, ironizó.

El hoy portavoz en el Congreso, cámara que aprobó el suplicatorio para que sea juzgado por el Tribunal Supremo, afirmó que lo volvería a hacer, aunque interpretó que sobre todo la pena es “un acto preventivo” ante el referéndum previsto para 2017. “Están haciendo esto para intimidarnos de cara al referéndum. La mirada la tienen puesta allí”, enjuició. “Quieren presentarnos como delincuentes y tomar decisiones que nos intimiden para el referéndum. A ellos les dan pánico las urnas. Se cobijan en la faldilla de las togas judiciales porque les hacen el trabajo sucio”.

Sin embargo, Homs reiteró su tesis de que el Gobierno se ha “situado en un callejón sin salida”, porque las condenas ejemplarizantes no disuadirán ni meterán miedo a los independentistas. “Cuanto más grande sea la pena que nos impongan, más grande será nuestra victoria”, proclamó, como hizo cuando declaró por primera vez ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Del 9-N extrajo, así, la enseñanza de que, cuando los soberanistas quieren poner las urnas, se ponen, así que este año se volverá a hacer, con la “grandísima diferencia” de que ahora con carácter vinculante y, si como él espera, gana la independencia, el Gobierno catalán la declarará. “El 9-N fue un aprendizaje colectivo para saber que, cuando nos proponemos una cosa, se hace. Si nos da la gana hacer un referéndum, lo haremos”, advirtió.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

El exconsejero del Gobierno de Artur Mas interpretó también que la pena que pide la Fiscalía es de inhabilitación, y no de cárcel, porque en ese caso “el escándalo sería tan mayúsculo que no podrían ocultarlo” a nivel internacional. Pero advirtió que no se irá de la política aunque sea inhabilitado, si bien dio por sentado que ya no será como diputado, puesto que le impedirían la entrada la Policía y la Guardia Civil.

Respecto a la afirmación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de que la Fiscalía actúa “de forma independiente” del Gobierno, Homs lo tachó de “insulto a la inteligencia”, después de que se grabara al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz tranquilizar al expresidente del a Oficina Antifraude del Parlamento catalán, Daniel de Alfonso, diciéndole que las hipotéticas acusaciones a políticos independentistas se “afinarían” en la Fiscalía tras una gestión suya.

Para Homs, tras el 9-N quedó claro que la Fiscalía actúa "de manera gregaria" del Gobierno del PP y ahora percibe que la instrucción del juez tambien ha sido gregaria de la Fiscalía, dado que antes de la actuación de ésta había desestimdo una querella. En esa línea, interpreta que el que nadie del Gobierno central tenga que declarar en su juicio se debe a que si se les preguntara por estos cambios tendrían que mentir en declaración judicial, lo cual es delito.

Homs también dijo que le daría vergüenza tener un sistema judicial en el que se condene a quien pone urnas como él y en cambio se dé un cargo, la Presidencia de la Comisión de Peticiones del Congreso, a quien ha llevado a cabo los manejos que supuestamente realizó el exministro. Encima, sin que todavía se haya constituido la comisión de investigación sobre estas actividades aprobada por la mayoría parlamentaria.

La coordinadora general del PdeCat, Marta Pascal, intervino también en la rueda de prensa para denunciar el “escándalo democrático en toda regla” que supone querer inhabilitar a Homs por poner urnas, y que el Gobierno español trate de “normalizar” estas prácticas “en el marco de la operación diálogo”. Por último, reiteró, como Homs, la enseñanza del 9-N: “Lo podemos hacer y lo volveremos a hacer”.

