Los presupuestos participativos estrenarán los Foros Locales, una "oportunidad" tras una "travesía en el desierto"

11/01/2017 - 19:49

Murgui y el PSOE aseguran que un presupuesto prorrogado no impedirá la puesta en marcha de los Foros

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Los presupuestos participativos estrenarán el funcionamiento de los Foros Locales, definidos como una "oportunidad" tras una larga "travesía en el desierto", y cuyas decisiones serán referenciales para los concejales-presidentes superando así el modelo de los consejos territoriales, puestos en marcha en el año 2003 bajo mandato del PP.

El delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, ha presentado formalmente este miércoles a los vocales vecinos el reglamento de los Foros Locales, aprobado en el último Pleno del año con el apoyo de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. Su espíritu es "dar más poder a los vecinos", ha resumido el concejal.

LAS 10 RAZONES DE LOS FOROS LOCALES

Murgui ha explicado que los Foros surgen como respuesta tras hacer una valoración "crítica" de los Consejos Territoriales en la dirección de dar "un paso adelante en la participación".

El concejal ha dado diez razones por las que entienden que los Foros abren más el Ayuntamiento a la ciudadanía empezando por ser más accesibles ya que pueden participar en ellos tanto los residentes en el distrito como aquellos que desarrollan en él una actividad profesional o social.

Los Foros, como segunda razón, se presentan como una herramienta complementaria de la participación colectiva e individual con los instrumentos electrónicos y los espacios de debate.

La tercera razón dada por Murgui es que las decisiones que allí se adopten "tendrán peso en la política municipal, van a contar" porque van a ser referenciales para los concejales-presidentes" alejándose del carácter meramente consultivo.

Además los Foros Locales tendrán autonomía para orgnizarse según las necesidades y características del distrito, reconocen expresamente a las asociaciones y defienden la horizontalidad y el trabajo en red.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha destacado el importante número de propuestas a los presupuestos participativos que procedieron de los espacios presenciales creados en el primer año de Gobierno de Ahora Madrid en las juntas, aún sin los Foros Locales. "Los Foros Locales van a ser el cañón de participación, son el despliegue territorial que necesitamos", ha apuntado el edil.

La concejala de Ciudadanos Ana Domínguez ha definido los Foros como un "avance sobre el modelo anterior" ya que los Consejos Territoriales "no funcionaron por el desinterés de los anteriores concejales presidentes".

El socialista Ramón Silva ha tildado de "fracasado" el modelo anterior y ha defendido que los Foros "no pueden ser un enfrentamiento" entre la legitimidad vecinal y la de los grupos municipales. Por último, el edil ha pedido que se siga avanzando en el camino de dar más competencias a los distritos, que no queden como mero "buzón de sugerencias".

LGTB Y 15M

El concejal de Ahora Madrid Jorge García Castaño, responsable de Centro y Chamberí, ha destacado que "en los años más negros de la ciudad y del país ha habido movimientos que han hecho recuperar la autoestima de la ciudad", concretamente el movimiento LGTBI, "capaz de generar consensos hoy indiscutibles", y el 15M, surgido en un momento en que la imagen de la ciudad se vinculaba con el paro, los desahucios y la corrupción.

"Estos pasos no se han dado por aguerridos militantes que imponemos un modelo, los pasos se dan porque la ciudad había cambiado. La ciudad es la que ha traído los cambios, más allá de la voluntad de un equipo de gobierno", ha declarado. El concejal del PP Percival Manglano ha estado presente en la sesión. Su formación no votó a favor del reglamento pero sí hizo aportaciones, como ha recordado Murgui.

El presidente de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), Enrique Villalobos, ha aplaudido los Foros como "un paso en la dirección de superar un modelo caduco, que en algún momento tuvo sentido pero que se desinflaron porque no se confiaba en la participación ciudadana".

"Las decisiones eran ninguneadas y no tenidas en cuenta" en una etapa de "abandono progresivo a los movimientos sociales, desapareciendo muchas de ellas porque no había dinero ni para subvencionar un local o un campamento", ha asegurado Villalobos, definiendo esta etapa como una larga "travesía en el desierto".

"Todo eran trabas, problemas, porque éramos el enemigo molesto porque íbamos a los plenos y nos veían como a la típica mosca que da tirones de orejas", ha remachado.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, presente en la sesión, igual que el titular de Economía, Carlos Sánchez Mato, ha apuntado que las áreas de gobierno no quieren quedarse al margen de los Foros.

A preguntas de los participantes, el socialista Ramón Silva ha matizado que los presupuestos de 2017 no están congelados sino prorrogados. "Las negociaciones siguen avanzando entre Ahora Madrid y PSOE puedan aprobarse cuanto antes pero no me atrevo a decir cuándo", ha explicado.

Sí que ha querido tranquilizar aseverando que con el presupuesto prorrogado no se impedirá la puesta en marcha de los Foros, como tampoco habría problemas si hubiera que hacer una modificación presupuestaria. Tampoco lo habrá, ha apuntado, para los presupuestos participativos.

Los acuerdos que salgan de los Foros Locales tendrán carácter referencial para los concejales de distrito. Sus participantes podrán llevar hasta tres proposiciones a cada uno de los once plenos que se celebran al cabo del año y elevar propuestas directamente a consulta ciudadana en sus distritos, además de a los propios concejales. Podrán participar asociaciones y vecinos a título individual siempre que sean mayores de 16 años, no como sucedía hasta ahora en los Consejos Territoriales.

Nacho Murgui ha aplaudido el largo proceso que ha desembocado con el consenso de tres de los cuatro grupos de la Corporación, con hasta siete borradores tras escuchar tanto a partidos políticos, como a vocales vecinos y, por supuesto, al tejido asociativo. Sumado a ello a un prolongado periodo de información pública de 56 días. Fueron aprobadas 59 enmiendas para 28 artículos.