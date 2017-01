El juez separa de la pieza principal las investigaciones sobre el exconcejal Carlos Veramendi

11/01/2017 - 21:05

El juez que investiga la presunta trama urdida en el seno de la Policía Local de Palma con la connivencia de altos cargos del PP ha abierto una pieza separada que abarca las pesquisas en torno al exconcejal Carlos Veramendi, y otra contra cuatro agentes que habrían protagonizado episodios homófobos contra una compañera.

PALMA DE MALLORCA, 11 (EUROPA PRESS)

Así consta en sendos autos a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que el instructor de la causa, Manuel Penalva, señala que, con el objetivo de simplificar el procedimiento y deslindar los hechos y su investigación -así como su posible enjuiciamiento-, acuerda la apertura de estos flecos para que estos sean tramitados de forma independiente.

Los investigadores sostienen que Veramendi empleó su influencia para que la Policía actuara a su favor, utilizando "a su antojo" las fuerzas y cuerpos de seguridad así como ciertos sectores del Ayuntamiento en un "claro acto de instrumentalización" del cuerpo "para atender a intereses políticos", tal y como asevera la Policía Nacional en uno de los últimos oficios aportados a la causa.

Entre las situaciones irregulares a las que hace alusión el documento, se encuentra el hecho de que Veramendi dispusiera de un policía que permanentemente ofrecía sus servicios "a los meros efectos de realizar funciones de policía administrativa bajo las órdenes de quien debería ser un ciudadano más", en referencia al exconcejal.

Las pesquisas apuntan a que Veramendi motivaba numerosas inspecciones y múltiples visitas a varios establecimientos de ocio próximos a su vivienda sin causa justificada. La Policía Nacional subraya en su oficio que en ninguna de estas decenas de actuaciones se detectó en los locales infracción alguna a las normativas de actividad y ruido.

VERAMENDI: "LOS NIÑOS HACEN RUIDO Y MOLESTAN"

Es más, otro de los episodios protagonizados por el ex edil lo relató un agente que declaró como testigo en la causa, quien explicó que la zona donde se ubican estos negocios -la de los Molinos- es tranquila, si bien "al señor Veramendi parecía molestarle todo". De hecho, cuando le comentó al concejal que solía llevar a sus hijos al parque de la zona, aquél le respondió que "no era zona para niños" y que estos "hacen ruido y molestan".

Tras esta charla, el policía, según señaló al juez, comenzó a recibir recriminaciones de sus superiores y a sufrir presiones hasta que fue relegado en su servicio.

En lo que a los episodios homófobos se refiere, estos hacen referencia a las situaciones vejatorias que habría sufrido una agente durante dos años, hechos en los que, sin embargo, los agentes investigados niegan haber intervenido. Se trata del excomisario Rafael Estarellas y los agentes Rafael Puigrós, Alberto Llaneras y Jaime Garau, quienes aseguran que estas acusaciones no son ciertas.

De hecho, el excomisario manifestó recientemente ante el juez que en ningún momento consintió ninguna situación de este tipo como tampoco tuvo conocimiento de que ocurriera.

Sin embargo, la propia víctima puso en conocimiento del magistrado haber sufrido vejaciones homófobas por parte de varios de sus compañeros y un trato discriminatorio dentro del cuerpo tanto en el día a día como a la hora de promocionarse.

"NO VAMOS A PARAR HASTA ENTERRARLA"

Se da la circunstancia además de que una alto cargo del Consell de Mallorca declaró, por su parte, que dos policías locales de paisano se personaron el pasado mes de octubre en la institución para buscarla y trasladarle, en el bar de la Administración insular, que "no pararían" hasta que una compañera -en referencia a la anterior agente- que les había denunciado "perdiera su plaza" y que "iban a por ella".

"No vamos a parar hasta enterrarla", llegaron a decirle. La declarante señaló que cuando les preguntó por qué no acudían al Juzgado o a la Fiscalía, le respondieron que "perro no come perro" y que "todo era un entramado" dirigido a "hundir" al PP, al concejal y diputado Álvaro Gijón y al expresidente de la formación en la capital balear, José María Rodríguez.

El magistrado llega a aludir en varios de sus autos a las prácticas "pseudomafiosas" llevadas a cabo por una "organización criminal", en referencia a la impulsada por los agentes encausados, cuyos miembros son "auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas".

Es más, el instructor se refiere a los policías investigados como personas "sin escrúpulos" y "delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación".