Angels Barcelò dice que también es "de San Sebastián" y lo seguirá siendo con la misma discreción, como siempre

11/01/2017 - 21:40

La periodista Angels Barcelò ha afirmado que es "también de San Sebastián, y de Murcia y de Almería, y de Barcelona, y de Taragona y de Madrid, y de Cabrera de Mar y de Alcaufar" y lo seguirá siendo con la "misma discreción" como lo ha sido siempre.

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

Barceló ha remitido una carta a la redacción de Cadena Ser Euskadi explicando los motivos de su renuncia al 'Tambor de Oro' de San Sebastián, reconocimiento que este año quedará desierto tras no contar con el respaldo del pleno extraordinario celebrado este miércoles la candidatura de la periodista catalana. El galardón se entrega anualmente el 20 de enero, Día de San Sebastián, en el Consistorio.

La propuesta realizada por el Consejo de Administración de San Sebastián Turismo de otorgar a Angels Barcelò el máximo galardón de la ciudad debía ser ratificada por mayoría en el pleno extraordinario de este miércoles, pero no ha salido adelante al no votar ningún grupo municipal a favor de la candidatura. El PSE-EE no ha votado, mientras que el PNV y el resto de los grupos de la oposición se han abstenido.

Tras la polémica suscitada por la propuesta, Barcelò se puso en contacto con San Sebastián Turismo para trasladarles que renunciaba al galardón "si no había consenso suficiente".

En su misiva, la periodista señala que no es de San Sebastián. "¡Cómo lo voy a ser si nací en Barcelona!, en el Poble Sec, si mi abuela era de Aguilas, en Murcia, y mi abuelo de Berja, en Almeria y mis otros abuelos de Bellmunt del Priorat en Tarragona. Por eso me siento de Barcelona, de Murcia, de Almería, del Priorat, de Alcaufar en Menorca, de Cabrera de Mar, de Madrid. Lugares donde no nací pero a los que siento que pertenezco", añade.

Tras indicar que "al final, uno es de donde están sus miedos, sus esperanzas, sus complicidades, su gente, su vida de mil maneras", señala que por eso es "también de San Sebastián", porque sus "miedos han estado en esa ciudad y también la esperanza". "La que sentí una mañana de domingo en la Concha, esperando a Odón Elorza, cuando ETA anunció esa tregua frustrada, esa misma mañana que una mujer entre el público rompió a llorar por la emoción. La misma esperanza que sentí cuando subí corriendo al Palacio de Aiete porque ETA había anunciado el fin de la violencia", precisa.

"La misma complicidad --prosigue la carta-- como cuando le hablé a todo el mundo del Festival de Cine, de lo mucho que hacen los creadores en esa ciudad, de cómo se podría convertir en capital de la cultura. O la misma que siento y seguiré sintiendo cuando compro chistorra o kokotxas en La Brecha".

También dice ser de San Sebastián porque en esa ciudad está parte de su gente. "Están Oneka y Martín y Ane y José, están Begoña, Eva, Mikel, está Jesús Mari. Están todos con los que me cruzo por la calle cuando paseo o cuando trabajo, o cuando voy en bicicleta por el Bulevard", agrega.

"Por todo eso soy también de San Sebastián, y de Murcia y de Almería, y de Barcelona, y de Taragona y de Madrid, y de Cabrera de Mar y de Alcaufar. Y lo seguiré siendo con la misma discreción como lo he sido siempre", concluye.