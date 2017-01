Yakovlev. cospedal contará "lo que pueda contar" y aportará la información "que tenga"

12/01/2017 - 9:32

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se comprometió este jueves a contar "lo que pueda contar" y a aportar la información "que tenga" relacionada con la tragedia del Yak-42.

Así se pronunció Cospedal en una entrevista en Antena 3, recogida por Servimedia, después de que se comprometiera ante las familias de las víctimas a acatar y asumir íntegramente el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa dirigido por Federico Trillo de la gestión del siniestro.

En ese sentido, la ministra dejó claro de que en una cuestión "tan dramática" y "tan sensible" hay que actuar con "tacto" y con "delicadeza". Por ello, dejo que a las familias de las víctimas hay que tratarlas "con consideración, deferencia, cariño y solidaridad".

La titular de Defensa dejó claro que el Consejo de Estado en su dictamen que el Estado es responsable patrimonial del siniestro, si bien no señala "dolo" ni "culpa", sino una relación entre el funcionamiento Administración y la tragedia.

Cospedal reconoció un cambio de actitud en el Ministerio que dirige porque la reparación moral de las víctimas es "importante". Ante su comparecencia en el Congreso el próximo lunes, Cospedal se comprometió a contar "lo que pueda contar" y a aportar la información "que tenga".

Entre esa información, mencionó los contratos de compra de la aeronave, unos documentos que dijo que buscará, aunque reconoció la dificultad de hallarlos ante el escaso éxito de sus predecesores en esta empresa.

"Mostraremos todo lo que tengamos pero muchas cosas en el Ministerio no están. Ha pasado mucho tiempo y (los contratos) no se han encontrado o no se han sabido encontrar".

En cuanto a la situación de Trillo dijo que es funcionario del Consejo de Estado y pidió que no se haga política con todo, porque "sino esto sería la ley de la selva".

(SERVIMEDIA)

12-ENE-17

MST/gja