López (PP-A) censura que la mente de Díaz "ya está en Madrid" y un "absoluto desgobierno en Andalucía"

12/01/2017 - 9:57

La secretaria general del PP de Andalucía, Loles López, considera que la decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria del PSOE-A, Susana Díaz, de aspirar, en su caso, a la Secretaría General socialistas es "legítima" y debe respetarse, pero ha advertido de que aún no habiendo tomado esa decisión, "su mente está en Madrid" con un "absoluto desgobierno en Andalucía".

Así lo ha dicho la número dos del PP andaluz en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde ha manifestado su respeto por una decisión "personal" y "legítima" pero se ha preguntado "¿qué pasa con Andalucía?" si Díaz decide dar ese paso a Madrid e incluso compatibilizar ser secretaria general del PSOE con presidenta de la Junta.

"Andalucía no puede ser trampolín; no ha optado aún pero su mente está todos los días en Madrid, con un absoluto desgobierno aquí", ha incidido la dirigente 'popular', que ha recalcado que, no obstante, su labor en el PP-A no es "qué va a hacer Díaz sino trabajar por vida andaluces".

En otro orden de cosas, López se ha referido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se rechace el recurso de su partido contra el archivo de la pieza política de los cursos de formación al considerar que el mismo emplea argumentos falsos para poner de manifiesto el "máximo respeto" a la Justicia.

A partir de ahí, López ha dicho que la Fiscalía también se ha opuesto a recursos anteriores que después sí fueron admitidos por la Audiencia y que ésta "dio la razón" al PP, por lo que ha mantenido que será la Audiencia "la que tenga la última palabra".

