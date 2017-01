Cataluna. rivera pide a rajoy que no repita el "pacto de no agresión" que permitió el 9-n

12/01/2017 - 9:50

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no repita el "pacto de no agresión" que permitió a la Generalitat de Cataluña celebrar la consulta soberanista del 9-N.

En una entrevista en Cope recogida por Servimedia, Rivera se mostró convencido de que aquella consulta se pudo celebrar gracias a un "pacto implícito" entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat en aquel momento, Artur Mas, en el que Rajoy dijo algo así como "tú lo haces con menos intensidad y yo no actúo", pero debido al "engaño" de Mas el Estado tuvo que actuar después y la consecuencia es un proceso penal aún en marcha.

Rivera denunció que aquel anuncio de consulta "no se quiso gestionar cautelarmente" desde el Gobierno utilizando los medios legales para evitar que se celebrara, y eso es lo que cree que hay que hacer ahora si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cumple su palabra y convoca de nuevo a las urnas.

Cree, además, que ese proceso acabará con unas elecciones autonómicas "y ahí es donde los constitucionalistas tenemos que armarnos", dijo Rivera, conformando una alternativa clara al independentismo y garantizando una mayoría en defensa de la legalidad.

Rivera considera "una nueva irresponsabilidad" de los gobiernos catalán y vasco dejar "la silla vacía" en la Conferencia de Presidentes convocada para el próximo martes en el Senado, en la que se hablará de financiación autonómica, de infraestructuras o de una tarjeta sanitaria única para todo el Estado.

Les recordó a ambos gobiernos autonómicos que no representan a sus respectivos partidos sino al conjunto de ciudadanos de su comunidad, por lo que no pueden dejar de participar en ese debate simplemente porque ese día no quieran "acudir a su puesto de trabajo".

