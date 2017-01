Clavijo asegura que los rumores sobre una moción de censura en Canarias no le afectan "en absoluto"

12/01/2017 - 11:12

El presidente de Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que los rumores sobre una moción de censura, después de que el presidente del PP regional Asier Antona, dijera que sería una cuestión que hablaría con otros partidos si la lidera la formación popular, no le afectan "en absoluto".

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 (EUROPA PRESS)

"No creo que [Antona] me haya enviado ningún tipo de mensaje [con las afirmaciones del PP sobre una moción de censura]. He dicho que hemos iniciado una nueva etapa con el nombramiento de los nuevos consejeros y vamos a seguir tratando de buscar el diálogo y el entendimiento en la cámara", dijo este jueves en declaraciones a los medios.

Asimismo, comentó que hay muchos gobiernos en minoría, entre ellos el Gobierno de España del PP, añadiendo que no interpreta las palabras del presidente del PP canario como un mensaje, sino que se trata de "futuribles" o "ruido". "Circunstancias --matizó-- que no me afecta en absoluto".

Cuestionado sobre si ha podido hablar con Antona desde que aparecieran estos rumores, Clavijo expuso que lo ha hecho en varias ocasiones y que CC tiene una relación fluida tanto con él como con otros portavoces.

Respecto al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el socialista Luis Ibarra, el presidente señaló que no tiene previsto realizar cambios hasta el cierre presupuestario. "Después empezaremos a ir nombrando el resto de cargos", señaló.