El Consell se compromete a no aumentar la superficie mínima de construcción en suelo rústico

12/01/2017 - 11:42

El Pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves por unanimidad una moción de El PI - Proposta per les Illes con la que se compromete a "no cambiar la superficie mínima de construcción --dos cuarteradas-- en suelo rústico" para "no perjudicar gravemente los pequeños propietarios".

PALMA DE MALLORCA, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de El PI en el Consell de Mallorca, Antoni Pastor, ha explicado que han presentado esta iniciativa porque consideran que "las instituciones deben dar tranquilidad a la gente y las cuestiones territoriales preocupan mucho al pequeño propietario".

Según ha dicho, "muchos ayuntamientos han detectado un aumento de solicitudes de licencias para evitar perder el derecho de edificación, por el miedo del pequeño propietario a perder unos derechos adquiridos".

Por esto, ha dicho que "dejando de lado el tema del crecimiento urbanístico, el compromiso que hoy logramos es muy importante para todo el mundo de cara a tranquilizar la población".

Cabe recordar que al Plan Territorial Insular de Mallorca (PTM) le corresponde la ordenación de todo lo que, trascendiendo el ámbito municipal, se refiera a los asentamientos humanos, actividades que se llevan a cabo sobre el territorio, usos a los que este se destina, a la creación de servicios comunes para los municipios y a las medidas para mejorar la calidad de vida y proteger el medio natural.

El PTM fue aprobado en 2004. En 2011 se aprobó su última modificación y esta legislatura está prevista su revisión por parte del actual equipo de gobierno.