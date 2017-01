C's se pone "al servicio" de Puig para reclamar un cambio de financiación y le pide un "sobreesfuerzo" para gestionar

12/01/2017 - 12:18

El portavoz de Ciudadanos (C's) en las Corts, Alexis Marí, ha destacado este jueves que su partido se ha puesto "al servicio" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para reclamar en Madrid un cambio del modelo de financiación autonómica. Asimismo, le ha pedido que haga un "sobreesfuerzo" para gestionar aunque los recursos sean "limitados".

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Marí se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación, tras mantener una reunión con Ximo Puig, dentro de la ronda de contactos que el jefe del Consell está manteniendo con motivo de la preparación de la Conferencia de Presidentes Autonómicos del próximo martes.

El síndic de C's ha señalado que durante el encuentro, que se ha desarrollado en "tono cordial como es muy habitual con el presidente", le han trasladado lo que Ciudadanos "viene trasladado desde el principio de legislatura: tenemos un problema grave de financiación, que impide que tengamos los recursos que deberíamos tener todos para educación, sanidad y servicios sociales". "Es justo reclamar lo que corresponde a cada uno de los valencianos", ha agregado.

A su juicio, el jefe del Consell "ha hecho un buen trabajo con todos los partidos políticos y toda la sociedad valenciana para trasladar que tenemos un problema grave como es la financiación", pero ha subrayado que ahora "este trabajo pedagógico de Puig lo tiene que trasladar al resto de presidentes autonómicos", para que "sean todos capaces de entender que los derechos son de los ciudadanos no de los territorios".

Asimismo, ha manifestado que hay comunidades autónomas que están "sobrefinanciadas", mientras que en la Comunitat Valenciana "tenemos un grave déficit económico y eso no se puede solucionar año tras año con el FLA".

Por ello, C's se ha puesto "al servicio, otra vez, como no podía ser otra de manera, de Puig para reclamar" un cambio en el modelo de financiación. No obstante, ha manifestado que esta reivindicación no puede suponer "falta de gestión". "Hay recursos que son limitados, pero tiene que hacer un sobreesfuerzo para la gestión en el Consell", ha resaltado.

En esta línea, ha indicado que "una cosa es la financiación y otra cosa es la capacidad que tiene que tener el Consell para adoptar decisiones urgentes para los ciudadanos, para los que le han votado y también para los que no", y ha hecho hincapié en que el paro es "el problema que más preocupa a los valencianos".