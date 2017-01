AECC Valencia beca cinco proyectos de investigación valencianos contra el cáncer

12/01/2017 - 12:51

La Asociación Española contra el Cáncer de Valencia, AECC Valencia, becará durante los próximos tres años los trabajos de cinco investigadores valencianos contra el cáncer. Entre ellos, se encuentran trabajos para mejorar el tratamiento y abordaje de tumores de alto impacto como el de pulmón, colon o metástasis cerebral en mama, pero también en tumores raros como el Síndrome Mielodisplásico.

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española contra el Cáncer de Valencia, AECC Valencia, becará durante los próximos tres años los trabajos de cinco investigadores valencianos contra el cáncer. Entre ellos, se encuentran trabajos para mejorar el tratamiento y abordaje de tumores de alto impacto como el de pulmón, colon o metástasis cerebral en mama, pero también en tumores raros como el Síndrome Mielodisplásico.

Según ha informado la asociación en un comunicado, la entidad destinará 20.000 euros anuales a cada proyecto. El objetivo de estas becas es "dar respaldo" a la comunidad científica valenciana fomentando la creación de nuevas líneas de investigación en cáncer.

Además, una de las características de las becas es que se conceden a trabajos de doctorado, "un ámbito donde no existen tantos recursos de ayuda y donde era necesario poner el acento", explica Helena Alloza, gerente de la Asociación.

Todas las propuestas presentadas a la convocatoria pública de ayudas se han sometido a un proceso de evaluación externa por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). De las 29 solicitudes recibidas, un 86% superó los requisitos necesarios para su evaluación.

Los proyectos finalistas han sido evaluados y seleccionados por el Comité Técnico de AECC Valencia y ratificados por el Consejo Ejecutivo de la entidad. En total se destinarán cerca de 300.000 euros a lo largo tres años a los proyectos de investigación.

Para ello, la Asociación está en fase de firma de distintos convenios de colaboración con Fundación Instituto Valenciano de Oncología (FIVO), Centro de Investigación Príncipe Felipe, IIS La Fe, Fundación Hospital General de Valencia y Fundación FISABIO, centros donde desarrollarán su trabajo los investigadores becadosLa inversión para financiar estos proyectos se ha logrado gracias a la recaudación del circuito de carreras y marchas solidarias Run Cancer de 2016 organizado por la entidad y a la ayuda de una donación recibida, lo que ha permitido aumentar de 3 a 5 el número de becas previstas inicialmente.

BECAS FINALISTAS

Entre los premiados está el proyecto David Millán, de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (FIVO), 'Secuenciación de nueva generación para la identificación de biomarcadores en melanoma cutáneo según la vía etiopatogéncia de desarrollo y su relevancia clínica potencial' en el que prevé ahondar en las características moleculares del melanoma, uno de los cánceres más agresivos y resistentes, para establecer 'marcadores' que permitan explicar cómo se comportará la enfermedad, es decir, progresará.

Millán ha explicado que el objetivo general es determinar el perfil mutacional de los melanomas y su relación con su comportamiento y la supervivencia para mejorar el tratamiento". El análisis se realizará a partir de muestras del Biobanco del Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

El segundo es el proyecto Mireia Boluda, del IIS La Fe, 'Caracterización de mutaciones intrónicas profundas en pacientes con Síndromes Mielodisplásicos', caracterizados por un desorden hematológico similar a la leucemia.

El proyecto de Mireia Boluda, del IIS La Fe, pretende realizar un mapa de las mutaciones presentes en este tipo de tumor y evaluar el efecto de estas alteraciones para valorar su papel en la creación de la leucemia y explorar sus potenciales repercusiones diagnósticas, pronosticas o terapéuticas.

El tercero corresponde a la investigadora Maria Elena Duréndez, de la Fundación Hospital General Universitario de Valenciana, 'Biopsia líquida en cáncer de pulmón no microcitico: los exosomas como herramienta de estudio de biomarcadores'.

Este estudio incide sobre uno de los tumores con mayor incidencia y mortalidad en la Comunitat Valenciana: el cáncer de pulmón. En concreto, la investigadora Elena Duréndez, de la Fundación Hospital General de Valencia, que ahondará en los 'exososmas', cuya presencia en sangre abre la puerta a mejorar el diagnóstico de la enfermedad ya que podrían servir como un marcador de fácil acceso. Tal y como explica Duréndez, "se puede diferenciar a un paciente con cáncer de pulmón de una persona sana sólo por la presencia de exosomas en sangre periférica".

El cuarto trabajo becado es el de Fernanda Rodríguez, del Centro de Investigación Príncipe Felipe "Design of novel targeted Polymer Therapeutics as combination therapy for the treatment of Brain Metástasis', sobre una nueva terapia mediante polímeros terapéuticos (nanomedicina) dirigida al tratamiento de la metástasis cerebral producida por los tumores de mama primarios triple negativos.

El objetivo es desarrollar nanoconstrucciones multifuncionales "no invasivas, seguras, controladas, biocompatibles y biodegradables para la administración de fármacos y la monitorización de enfermedades para el tratamiento de estas metástasis cerebrales".

La última investigación becada es la de Gabriela Devesa, de la Fundación FISABIO, "Impacto de la microbiota en la oncogénesis colorrectal en pacientes con síndrome de Lynch", que analizará el impacto de la microbiota intestinal (conjunto de bacterias que viven en el intestino) en el desarrollo de cáncer de colon en pacientes sanos pero con predisposición genética a padecerlo (síndrome de Lynch).

En este sentido, podría asociarse una alteración de esta mircrobiota al desarrollo del cáncer colorrectal. Con este estudio se pretende establecer el riesgo de cáncer en los pacientes que padecen el síndrome de Lynch.