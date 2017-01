Presidente de Diputación respeta las movilizaciones contra la fusión y confía en las palabras de rectificación

12/01/2017 - 13:01

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena (PSOE), ha mostrado su respeto a las movilizaciones que se están produciendo contra la ordenación hospitalaria y ha mostrado su confianza en "las palabras de rectificación" que se han lanzado desde el Gobierno andaluz y en la "buena voluntad" del equipo negociador para encontrar una solución al conflicto.

GRANADA, 12 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los periodistas durante un desayuno informativo sobre la nueva movilización prevista este domingo, Entrena ha subrayado que la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha "disculpado por los errores" y se ha mostrado consciente de que la obligación de los gobernantes es "responder a las demandas de los ciudadanos".

Ha matizado en este sentido que, al margen de un modelo concreto sobre el que no puede opinar por no ser un experto en la materia, él lo que reivindica es la "igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos" en su tarea de defender "a los pueblos de la provincia" que también son beneficiarios del sistema sanitario.

Así, el presidente de la institución provincial ha afirmado tener confianza en las "palabras de rectificación" que se han producido desde el Gobierno andaluz, en la "gestión pública" y en la "buena voluntad" del equipo negociador que existe en estos momentos.

"Jamás me voy a oponer ni me va a parecer mal que la gente se exprese en la calle en un sistema democrático", ha agregado sobre su posición frente a las movilizaciones, al tiempo que ha deseado que se produzca "el acuerdo" y que se tomen "medidas concretas" que den respuesta a las demandas ciudadanas y que, si bien posiblemente no podrán satisfacer a todos, porque es imposible, sí a la mayoría.