Detectados dos casos de gripe aviar en patos silvestres en Palencia

Madrid, 12 ene (EFE).- La Red española de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) ha notificado dos casos de gripe aviar (serotipo H5N8) en dos patos silvestres hallados muertos en las proximidades de la laguna de La Nava de Fuentes, en Palencia (Castilla y León).

Según han confirmado a Efe fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, este hallazgo es fruto del refuerzo de la vigilancia pasiva y el Plan Nacional de Vigilancia de la Influenza Aviar, dados los brotes del virus detectados en toda Europa.

En este sentido, han detallado que hasta el momento hay en Europa 432 focos en aves domésticas y 363 en silvestres.

El Ministerio, que dada la situación internacional ha estado informando de la evolución de la gripe o influenza aviar a los servicios veterinarios de las comunidades autónomas y al sector, ha recordado la necesidad de mantener las medidas de bioseguridad en las explotaciones, especialmente en lo que se refiere al contacto con aves silvestres.

Las mismas fuentes han insistido en que no se considera que haya riesgo para la salud pública al no haberse dado casos de transmisión de este subtipo a humanos, y que además su hallazgo no implica restricciones al comercio.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado la detección del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N8 en dos patos silvestres (ánsar común, Anser anser), hallados muertos el pasado 3 de enero en la laguna de La Nava de Fuentes, en Palencia.

Desde el Ministerio han hecho hincapié en la importancia de reforzar la vigilancia pasiva y notificar adecuadamente a las autoridades.

Por su parte, fuentes de la Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu) han remarcado que estos dos casos en animales silvestres no cambian, a su juicio, la situación de España, que "sigue estando libre de influenza aviar".