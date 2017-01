Save the Children destaca que la prevención y detección del acoso "deben ser una prioridad en los planes educativos"

12/01/2017 - 13:12

Ante el suicidio de una menor de 13 años en Murcia por un presunto caso de acoso escolar, Save the Children ha insistido en que la prevención y detección de la violencia contra la infancia "deben ser una prioridad en los planes educativos y deben destinarse los recursos económicos y profesionales necesarios para acabar con la violencia en la escuela", según informaron fuentes de esta organización en un comunicado.

Save the Children recuerda que, en España, uno de cada 10 estudiantes afirma ser víctima de acoso escolar, una forma de violencia que tiene unos efectos devastadores en la infancia "y, como hemos visto hoy, en algunas ocasiones puede llegar hasta el suicidio".

Según el informe de la ONG 'Yo a eso no juego', un 60 por ciento de los estudiantes reconoce haber recibido insultos en el entorno escolar y casi un 30 por ciento golpes físicos. Estas situaciones no siempre son casos de acoso escolar, pero dibujan una realidad preocupante.

"El acoso escolar es una forma de violencia, no es un juego de niños y no podemos permitirlo ni justificarlo. Como sociedad estamos fallando si hay niños en nuestro país que llegan hasta el suicidio por el acoso que sufren en el entorno escolar", explica Andrés Conde, director general de Save the Children.

Save the Children pide que la erradicación de la violencia en el ámbito escolar sea una prioridad de los planes educativos y que, en el marco de un futuro Pacto Nacional por la Educación y también en la legislación de cada Comunidad Autónoma se incluyan, entre otras medidas, la formación adecuada del profesorado en detección y prevención de casos y una asignatura específica en las enseñanzas mínimas de la educación obligatoria. La ONG pide también que se garantice la presencia de psicólogos o psicopedagogos especializados en cada centro.

El acoso y ciberacoso, según Conde, "deben formar parte además de una estrategia de lucha integral contra todas las formas de violencia contra los niños, que tenga como eje central una Ley Orgánica". Conde recuerda que "todos los partidos políticos incluyeron en sus programas electorales la aprobación de esta ley contra la violencia hacia los niños. Su puesta en marcha debe ser urgente y prioritaria".

