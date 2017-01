El PSIB pide la comparecencia de Vidal para informar sobre "las subvenciones recibidas indebidamente en 2007"

12/01/2017 - 13:20

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este jueves una solicitud de comparecencia del diputado y presidente del PP en Baleares, Miquel Vidal, para que pueda informar sobre "las subvenciones electorales indebidamente recibidas durante 2007".

PALMA DE MALLORCA, 12 (EUROPA PRESS)

Según un informe de la Sindicatura de Comptes, el PP recibió indebidamente 153.322 euros por "no justificar estas subvenciones recibidas correspondientes al año 2007", recogen los socialistas.

El portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, ha criticado "otro escándalo a los que ya nos tiene acostumbrados el PP", por lo que ha exigido a la formación que "dé explicaciones a la ciudadanía, pida perdón por los casos de corrupción que protagonizan y que, sobre todo, devuelva el dinero que han recibido irregularmente".

Alcover ha insistido en que "el PP no puede seguir escondido sin decir nada", porque "en los últimos años ya son demasiado escándalos de corrupción y el PP no ha hecho nada para acabar con todo esto". Así, ha animado a los populares a que "acepten la comparecencia y no intenten ningún subterfugio para no dar explicaciones en el Parlament".