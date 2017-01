El director general de la Policía Nacional avanza que las obras en la Comisaría de Almendralejo podrían empezar este año

12/01/2017 - 13:46

El director general de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, ha avanzado que las obras en la nueva Comisaría en la localidad pacense de Almendralejo podrían comenzar a finales de año.

BADAJOZ, 12 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los periodistas sobre las infraestructuras pendientes de la Policía Nacional en Extremadura, como la Comisaría de Almendralejo, López Iglesias ha afirmado que "todo lo que sea poner dinero encima de la mesa no es rápido" y ha recordado que el Ayuntamiento de Almendralejo ha cumplido en 2015 su "obligación" de ceder el terreno donde se ubicarán estas nuevas instalaciones.

Ha hecho hincapié además en que el proyecto está redactado y ha aseverado que "difícilmente pase de este año" y antes de finales de año podrían iniciarse las obras.

"Yo creo que si puedo hacerlo en verano, mejor que en otoño", tras lo que se ha mostrado "convencido de que así va a ser, por lo tanto la Comisaría de Almendralejo en pocos meses estará en marcha y en pocos meses posteriores estará funcionando", ha dicho.

EFECTIVOS DE LA POLICÍA NACIONAL

Por otro lado e interpelado tras asistir a un acto en Badajoz sobre las críticas de los policías nacionales sobre el número de efectivos de este cuerpo, el director general de la Policía Nacional ha considerado en relación a dicho número tanto en la policía como en "cualquier orden de la sociedad hoy en día" que "todo el mundo se queja de lo mismo, de falta personal" y que "en principio no faltan razones".

No obstante, ha recalcado que "hay cosas que se pueden hacer rápidamente y otras que no" y que la Policía Nacional lleva cuatro o cinco años renovando "bastantes menos de las personas que se van" porque "no hay dinero y, por lo tanto, no se puede pagar a las personas que tenían teóricamente que entrar en la policía".

Al mismo tiempo ha expuesto que desde el pasado año, no porque haya llegado él al cargo de director general según ha indicado, la tasa de reposición "se está haciendo al 100 por cien", que este año se están examinando 2.615 personas para acceder a este cuerpo y que de cara al próximo año "falta todavía que salga la Oferta Pública de Empleo" pero "va a salir también la tasa de reposición entera". "Y si podemos alguno más, alguno más".

"No cabe duda de que tenemos todavía un déficit de 4, 5 o 6.000 agentes que por el tema económico no se han podido poner durante este tiempo", ha aseverado Germán López Iglesias, para quien "todas las plazas, más menos, están del orden del 85 por ciento cubiertas" y "no" cree que "sea una queja muy sostenible" que la Policía Nacional "no funcione por eso" dado que las plantillas están "ajustadas" y "en principio no" tiene por qué "pasar ningún problema".

ENCUENTRO CON BADAJOZ

López Iglesias ha hecho estas declaraciones tras asistir al acto de toma de posesión del nuevo comisario provincial de Badajoz, Juan María Cervera, y de la jefa de la Comisaría de Mérida, María Elisa Fariñas, en la Delegación del Gobierno en Badajoz.

En este sentido y preguntado por cómo ha sido su reencuentro con la ciudad de Badajoz donde ha sido delegado del Gobierno o concejal del ayuntamiento, López Iglesias ha dicho que hasta ahora y tras las fiestas navideñas de diciembre y enero "ha sido raro" que estuviera más de 10 días sin venir a la capital pacense, como tampoco ha perdido el "contacto" con la Delegación del Gobierno.

Asimismo y sobre sus primeras semanas al frente de la Dirección General de la Policía Nacional ha comentado que le ha ido "bien", que las cosas "novedosas" conllevan "un poquito de atención más de lo normal" y "más" si se trata de una institución con cerca de 70.000 personas, sobre lo cual ha apuntado que ha tenido "un buen principio" con el personal de las juntas de gobierno del cuerpo.