Heredia (PSOE) expresa su "preocupación" por el pago de las ayudas a los afectados por las inundaciones

12/01/2017 - 13:52

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha expresado su preocupación por la "falta de información" por parte del Gobierno sobre los pagos de las ayudas a los afectados por las recientes inundaciones en las provincia de Huelva, Cádiz, Málaga y Almería.

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El también secretario general del PSOE de Málaga ha informado de que su grupo ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso y ha solicitado información al Ejecutivo "sobre qué inversión ha destinado hasta la fecha para paliar los daños por las lluvias torrenciales, en qué fecha prevé pagar a los afectados y cuál es el montante previsto para este fin".

Heredia, que ha ofrecido una rueda de prensa en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, ha lamentado que "ha transcurrido más de un mes" desde que se produjeron las inundaciones, "y después de muchas visitas y de muchas fotos por parte de miembros del Gobierno, existe poca información sobre cuándo van a pagar, y nos preocupa que se repita la dejadez que ha hecho el Gobierno en otras ocasiones".

Según ha asegurado, "no es la primera vez que el Gobierno de Rajoy se hace fotos visitando las zonas afectadas tras las inundaciones, pero no paga un solo euro", y ha puesto como ejemplo de ello a la provincia de Málaga, donde "todavía adeuda dinero por las inundaciones de 2012 y 2015. No ha pagado, y mucho nos tememos que pueda ocurrir algo similar en las inundaciones de 2016".

COPAGO FARMACÉUTICO

Al margen de este asunto, Heredia también se ha referido en su intervención al copago farmacéutico, que según ha afirmado el Gobierno quiere incrementar, algo ante lo que los miembros del PSOE "estamos radicalmente en contra" y que no van a apoyar "porque nos parecen medidas injustas y que afectan a los más vulnerables, en especial a un colectivo tan castigado por la crisis como el de los pensionistas".

El dirigente socialista ha recordado que el copago farmacéutico "ha supuesto que los españoles tengan que pagar 551 millones de euros al año por sus medicinas, de los que el 70 por ciento, 384 millones, los pagan los pensionistas, y este gasto ha hecho que mucha gente se haya visto obligada a abandonar sus tratamientos".

Para el PSOE, el verdadero ahorro y la eficiencia "no se consiguen metiendo la mano en el bolsillo de los mayores, sino con una correcta financiación de nuestro sistema de salud, como reclama Andalucía, y con medidas como la subasta de medicamentos que defiende la Junta".

Por ello, ha reclamado al Gobierno "que no cargue sobre el hombro de los pensionistas esta cuestión", y ha dejado claro que "quien tiene que pagar, y pagar mucho más, son las grandes multinacionales farmacéuticas".