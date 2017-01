FADE pide apoyar más a las empresas para no acabar como "Venezuela o Cuba"

12/01/2017 - 14:03

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Pedro Luis Fernández, ha instado a los gobernantes a apoyar más a las empresas para generar empleo. "Una sociedad que no aprecia, valora ni ayuda a sus empresarios no tiene futuro, o no tiene un futuro muy distinto del que espera a los ciudadanos de Venezuela o Cuba", advierte.

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)

El también presidente de General de Alquiler de Maquinaria (GAM) se pronuncia en estos términos en un artículo publicado por la revista elempresario.com recogido por Europa Press bajo el título 'Defender a la empresa: la mejor política social'.

"No acaban de ver que la mejor política social es generar puestos de trabajo estables que permitan desarrollar personas satisfechas, optimistas y generadoras de un entorno mejor, frente a las actuales 'políticas sociales' que consiguen dependencia (votos) de la Administración, cronificación de la pobreza y favorecen la economía fraudulenta", afirma Fernández en su escrito, dirigido a los actuales gobernantes.

Pedro Luis Fernández lamenta que los empresarios se encuentran con demasiadas "trabas y obstáculos" a su actividad. Solicita un cambio ya en las etapas más tempranas en la educación para poner en valor la figura del empresario y un marco normativo "menos complejo y más ágil".

El empresario pide además a las autoridades una política tributaria "contenida y sin agravios entre territorios", así como una nueva legislación laboral "que ponga orden en los tipos de contratos y bonificaciones y con la que las empresas puedan adaptar los contratos a su carga de trabajo.