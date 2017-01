Laparra presenta en Bruselas un programa para la inclusión social de 500 personas desempleadas

12/01/2017 - 14:53

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, presenta este jueves en una reunión convocada en Bruselas por la Comisión Europea el proyecto de innovación social desarrollado por el Gobierno foral para la inclusión de 500 personas en situación de riesgo de exclusión social que fue seleccionado para su financiación por la Comisión Europea el pasado mes de agosto, dentro de la convocatoria VP/2015/011 del programa EASI de innovación en política social y el apoyo a las reformas en materia de servicios sociales y empleo.

PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)

Se trata del proyecto ERSISI 'Enhancing the Right to Social Inclusion through Service Integration' (Refuerzo del derecho a la inclusión social a través de la integración de servicios), un programa experimental para favorecer la inclusión de personas desempleadas que, desde 2016 a 2019, integrará los servicios sociales y de empleo prestados en la ciudad de Tudela y en los municipios de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Alsasua, Olazagutía y Ziordia. El proyecto navarro ha sido el único proyecto español seleccionado en esta convocatoria internacional, ha informado el Gobierno foral en una nota.

La reunión de Bruselas tiene como finalidad presentar los ocho proyectos seleccionados financiados por la Comisión, con un intercambio de ideas y de las experiencias más avanzadas en materia de innovación social en Europa. Corresponde a proyectos de Bélgica; Grecia; uno compartido de Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa; Reino Unido; Italia; uno compartido por Bulgaria y Hungría; y Francia.

Laparra explica en Bruselas el trabajo desarrollado por el Departamento de Derechos Sociales en la fase preparatoria de implementación del proyecto, que tiene un presupuesto global de 1,9 millones de euros, de los que se prevé que la financiación europea sea de hasta un 80%.

Por su parte, instituciones públicas de Navarra aportarán 349.000 euros, la Obra Social La Caixa, 60.000 euros; y la Fundación Caja Navarra, otros 60.000 euros. Se trata de un proyecto que se va a desarrollar en cuatro años y la financiación anual prevista es la siguiente; 123.485 euros en el año 2016, 493.943 euros en el 2017, 493.943 euros en el 2018, y 370.485 euros en el 2019.

La Comisión Europea ha mostrado en los días previos a la reunión un especial interés por dos cuestiones básicas para que las explique el vicepresidente en este foro de expertos: por un lado, la nueva normativa aprobada por el Parlamento de la Ley de Renta Garantizada y los avances en materia social con la consolidación de derechos sociales y sus características; y por otro, las posibilidades y obstáculos para aplicar los resultados y experiencias del proyecto ERSISI a otras Comunidades Autónomas.

PUESTA EN MARCHA

Desde septiembre, fecha en que se firmó el convenio de financiación del proyecto ERSISI entre la Comisión Europea y el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, se ha puesto en marcha el proyecto a través de la creación de un comité gestor formado por técnicos de la Dirección General de Inclusión y Protección Social, del Servicio Navarro de Empleo, de la Dirección General del Observatorio de la Realidad Social y del equipo de investigación de la Universidad Pública de Navarra.

En diciembre se reunió el comité de dirección, que contó con la presencia del vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y de representantes políticos del Ayuntamiento de Tudela y de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Alsasua, Olazti y Ziordia, que validó el trabajo realizado.

FASES DEL PROYECTO

El proyecto ha tenido ya una primera fase 0 de planificación. Hasta el momento, se ha realizado una planificación global con cronograma de actividades, y se ha definido el sistema de coordinación y seguimiento: Funciones de los socios, Comité de Dirección, Comité Gestor, Grupos de Producción y Comité de Partenariado.

La Fase 1 es la de la integración de servicios: Definición de los grupos de trabajo; estudio de recursos públicos y privados para la activación en Tudela y Sakana; selección del equipo de gestión de casos, que se concreta en 8 profesionales de empleo y de servicios sociales que trabajaran con las 500 personas a seleccionar; firma de un contrato con la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública para la aplicación del proyecto e interoperabilidad de las bases de dato de los servicios sociales y de empleo.

La Fase 2 será la de la aplicación de la Reforma de la Renta de Inclusión Social. El proyecto prevé realizar reuniones de grupos de trabajo de expertos sobre la reforma de la Renta Garantizada (antes Renta de Inclusión Social) para hacer operativa su aplicación en los municipios piloto. Así mismo prevé realizar un Seminario internacional en los próximos meses sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas de la experiencia internacional sobre la prestación de servicios integrados a través de la gestión de casos individual y renta mínima.

La Fase 3 de Políticas activas de empleo. Se plantean varias actividades, como seleccionar e involucrar a los grupos de interés en el comité mixto de políticas de empleo activo público y privado; y reuniones periódicas con asociaciones locales para evaluar las necesidades de formación y ajustar la oferta a dichas necesidades. Como acción prioritaria se realizará un estudio de oportunidades de empleo potenciales y de contrataciones a las zonas objeto del proyecto: Tudela y Sakana. Como medida adicional se activará un fondo de Recursos de Activación Flexible para responder de forma ágil y ajustada a las necesidades individuales de formación de las personas beneficiarias del proyecto.

La fase Fase 4 será la de Evaluación. La Universidad Pública de Navarra ha presentado un plan de Evaluación, cuya aprobación será en breve plazo. Posteriormente una vez presentado el Sistema de evaluación se realizará un Seminario Internacional sobre la medición de la base empírica y el impacto.

Finalmente, la Fase 5 será la de Comunicación. Plantea un plan de comunicación y difusión, y la elaboración de una página web, ya que se trata de proyectos que se financian por Europa para que sean referentes de buenas prácticas para su extensión a otros lugares de Europa.