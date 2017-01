CCOO cree que este viernes habrá "un principio de entendimiento" con Fernández sobre los pliegos de transporte sanitario

12/01/2017 - 14:53

Molina (Podemos) pide a Junta que negocie el pliego con sindicatos e IU que sea la Administración regional quien gestione el servicio

TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria regional de la Federación a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO), Carmen López, se ha mostrado "optimista" ante la reunión que este viernes mantendrá el sindicato con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, para abordar los pliegos de condiciones que regulan la adjudicación del transporte sanitario en la región y reclamarle la rectificación de los mismos y espera que haya "un principio de entendimiento".

Así se ha pronunciado López en declaraciones a los medios durante la concentración que ha protagonizado el sindicato y los trabajadores del sector sanitario ante la sede del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para manifestar su "malestar" y pedir la rectificación de los pliegos de condiciones que han de regular el concurso para la adjudicación del transporte sanitario terrestre en Castilla-La Mancha.

La responsable sindical ha insistido en que este pliego "ahondará en la precariedad laboral y en los despidos" y ha rechazado que sea "impecable" tal y como aseguró este miércoles la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina Leal. "Nosotros no llamaríamos impecables a algo que supone el recorte de los derechos laborales y el trabajo precario", ha sentenciado.

Igualmente, López ha insistido en que esto se puede solucionar con un incremento económico que suponga un beneficio para la ciudadanía y así "no se lesionarán nuevamente los derechos laborales, ni la negociación colectiva, ni nada", ha añadido.

Asimismo, ha admitido que el actual Ejecutivo regional haya incrementado la adjudicación de este servicio en un millón de euros con respecto a la licitación que realizó el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Pero, aún así, dista mucho de "los 9 millones que el propio gobierno socialista llevaba en 2008", ha condenado.

La inversión que solicita CCOO a la Junta de Comunidades es de 4 millones de euros, para que cubra a todos los trabajadores actuales y a su vez, puedan tener expectativas de mejora a lo largo de los cuatro años, pues "el pliego no indica que haya una posible subida salarial en los cuatro años, suponiendo un deterioro económico", ha añadido López.

PODEMOS PIDE QUE SE DÉ MARCHA ATRÁS AL PLIEGO

De su lado, el secretario regional de Podemos, José García Molina, ha acudido a la concentración para apoyar a los trabajadores y ha afeado al Gobierno de Emiliano García-Page por no haber negociado el pliego con los sindicatos. "Nos parece siempre una mala noticia que el Gobierno tome decisiones unilaterales sin consultar con las organizaciones de los trabajadores", ha dicho.

García Molina ha solicitado que se dé "marcha atrás" al pliego y que el Gobierno se reúna con los trabajadores para poder llegar a un consenso. "Cuando hablamos de participación y de consenso y de pactos sociales estamos hablando de eso: que se tengan en cuenta a los trabajadores a la hora de las cosas que más implican su día a día y sus condiciones de vida".

IU: "HAY PLIEGO O NO"

Por su parte, el responsable de Acción Política de Izquierda Unida, Chema Fernández, que también ha estado presente en la concentración, ha apuntado que desde IU no quieren que el debate sea "si el pliego es mejorable o no mejorable", sino que quieren saber "si hay pliego o no hay pliego".

"Sabemos que en la actualidad el pliego tiene que existir porque se tiene que poner en marcha y tienen que funcionar las ambulancias a partir de mañana, pero para nosotros el verdadero debate es por qué se ha pensado en externalizar un servicio cuando hay encima de la mesa 258 millones de euros para los próximos cuatro años, más 129 si se prorroga otros tres. Entendemos que es dinero más que suficiente para que sea la propia Junta de Comunidades la que gestione este servicio sin atender a empresas privadas", ha dicho.