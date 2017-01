Avances "significativos" para los presupuestos entre PSOE y C's, que valora que PP "abandone el 'no es no'"

12/01/2017 - 15:13

Millán afirma que todas sus enmiendas son "condiciones que determinarán el sentido del voto"

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha afirmado que existen "avances significativos" relativos a la negociación para la aprobación del proyecto de presupuesto para 2017 del gobierno socialista de Juan Espadas, aunque aún se está "lejos del acuerdo"

En rueda de prensa, junto a los ediles Javier Moyano y Francisco Moragas, Millán ha recordado que la formación naranja ha presentado 31 enmiendas por valor de diez millones de euros y ha destacado que la "vía de diálogo ha sido reactivada" con el Ayuntamiento. "Se progresa adecuadamente pero está lejos del acuerdo aún. Falta el tramo decisivo por recorrer", añade, aunque espera que "se haga bien".

Tras insistir en que su formación fue la única que presentó sus propuestas hace ya 25 días, Millán deja claro que todas sus enmiendas son "condiciones que determinarán el sentido del voto". "No vamos a regalarlo. Lógicamente estamos en una negociación", recalca.

En este marco, ha dado la bienvenida al PP a "una oposición constructiva tras año y medio de 'no es no' y de poner palos en las ruedas". Así, anima a su nuevo portavoz, Alberto Díaz, a romper "las cadenas del pasado y las resistencias internas de la política 'nini'". Además, ve bien que el PP apueste por la bajada de impuestos y por el patrimonio, los barrios y el diálogo, asuntos que recuerda que "no hizo" durante sus cuatro años de gobierno con Juan Ignacio Zoido.

Entre las enmiendas registradas se encuentran partidas para el impulso del Año Murillo, teniendo como base el documento aportado por C's con 25 ideas ciudadanas para celebrar esta efeméride. Tras considerar que la partida recogida para el evento es "ridícula", propone duplicar el millón existente, que haya una planificación bianual para su organización y que se nombra un comité de organización, además de que el 60 por ciento de las subvenciones de 2017 para cultura sean para ideas relacionadas con el Año Murillo.

"Para la celebración relacionada con El Greco, en Toledo había un equipo trabajando cinco años antes para prepararlo y aquí en Sevilla aún no hay comité. La falta de planificación es marca de la casa de Espadas", añade, recordando que tampoco contribuyó Zoido, quien "sólo entregó un papel sobre el tema días antes de las elecciones".

También, plantea enmiendas con inversiones para la adquisición de la Casa Cernuda --400.000 euros--, el arreglo de la capillita de San José, para el convento de Santa Clara y la Fábrica de Artillería.

Menciona otras actuaciones prioritarias como la conexión de Santa Justa y el aeropuerto, pidiendo al Ayuntamiento que "se suba al carro del que tira C's a distintos niveles". "C's ha conseguido 800.000 euros de la Junta para el enlace ferroviario y el Ayuntamiento se debe sumar con 200.000 euros par ala redacción del proyecto, yendo después a fomento para exigir su ejecución", recalca. También ha hecho referencia a otras enmiendas relacionadas con movilidad, con la reactivación económica y el empleo, la cultura y el patrimonio.