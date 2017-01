Landa llama a "no ser drásticos" con el dragado y asegura que Majarabique no afectará a la zona franca

12/01/2017 - 15:18

El delegado especial del Gobierno para el Consorcio de la Zona Franca de Sevilla, Javier Landa, ha llamado este jueves a "no ser drásticos" con el dragado de profundización del río Guadalquivir que desde años promueve sin éxito la Autoridad Portuaria hispalense, opinando que la declaración de impacto ambiental (DIA) que pesa sobre el proyecto es "de lo más garantista" que él ha examinado en la materia.

Javier Landa ha protagonizado este jueves un coloquio informativo en el Club Antares, escenario en el que ha analizado la permanente controversia a la que está sometida la iniciativa de la Autoridad Portuaria de Sevilla de acometer un dragado de profundización sobre un tramo del Guadalquivir, para ampliar de 6,5 a ocho metros su calado y permitir la navegación de barcos de mayor envergadura.

El proyecto, como es sabido, cuenta con el rechazo de los agricultores del Bajo Guadalquivir, al temer los mismos que un hipotético incremento de la salinidad del agua del río afecte a sus cultivos, pesando además la firme oposición de los ecologistas y posicionamientos desfavorables por parte de la Unesco y la Comisión Europea, por el posible impacto del dragado de profundización en el parque natural y nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Javier Landa, en ese sentido, ha expuesto que el dragado de profundización del Guadalquivir, gracias al cual navegarían naves de mayor calado hasta el puerto de Sevilla, en cuyos terrenos funciona la zona franca, "no es una variable absolutamente condicionadora" para la operatividad de la zona franca, aunque sí condiciona "los máximos" a los que puede aspirar el nuevo recinto fiscal.

Al respecto, ha dado la razón a las Administraciones, autoridades y voces que determinan que el proyecto "no puede afectar en ningún momento" a Doñana, pero en paralelo ha defendido que la declaración de impacto ambiental que pesa sobre el proyecto "es de lo más garantista" que él ha podido examinar en la materia. "Más garantista no se puede ser", ha dicho, toda vez que el proyecto sigue pendiente de la aprobación de su proyecto de protección de márgenes del río, precisamente merced a la citada declaración de impacto ambiental.

"Creo que no haríamos nada raro", ha opinado respecto a la hipotética ejecución del dragado de profundización, reclamando en ese sentido "no ser drásticos al decir que no a una cosa, simplemente porque sí".

En cuanto a la explotación de la terminal logística ferroviaria de Majarabique por parte de la Autoridad Portuaria de Huelva, extremo que ha desencadenado un conflicto con el Puerto de Sevilla, saldado con una solución que no es tal según la patronal y los sindicatos, Javier Landa ha sido rotundo al afirmar que es un asunto que "no" afectará a la zona franca. "Exactamente, no", ha insistido.