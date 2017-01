El rector de la UMA cree una "locura" los requisitos de acreditación de profesores universitarios

12/01/2017 - 15:31

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), José Ángel Narváez, ha calificado de "locura" los requisitos de acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para los profesores universitarios, al considerar que "no atienden a la racionalidad" y "no son realistas".

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Narváez en declaraciones a los periodistas, apuntando que la Aneca "ha abierto la convocatoria sin sacar todos los requisitos por lo que imaginen la inseguridad jurídica que le plantea a los compañeros que se quieran acreditar, hay requisitos que no conocen".

"Los requisitos son tan excesivos que lo que va a ocurrir es que la acreditación va a disminuir", ha asegurado el rector de la universidad malagueña, quien se ha preguntado "si algunos miembros de los comités de la Aneca podrían renovar su acreditación. Yo creo que no".

Narváez se ha mostrado "convencido de que los requisitos de acreditación de un profesor universitario tienen que ser de calidad, estrictos, públicos, transparentes y tenemos que elegir a los mejores", pero ha señalado que "lo que no se puede hacer es poner un listón donde no se puede llegar, porque eso produce frustración y cansancio de las personas que están trabajando en las universidades y desarrollando proyectos en una situación de precariedad absoluta".

Por tanto, ha indicado que no se trata de calidad "sino de la racionalidad". "Lo que no se puede pedir a un profesor titular que para que se acredite para catedrático tenga cientos de miles de horas de docencia. Más que acreditarle, habría que darle el premio Nobel, un premio de investigación", ha dicho.

"Esos requisitos no atienden a la racionalidad de la creación del pensamiento científico y del desarrollo de la investigación, no son realistas en un país donde los recortes en la investigación son terribles. Si usted quiere que gane la carrera, no me quite la gasolina", ha manifestado.

Así, ha considerado que "ha habido una cierta improvisación porque había una promesa de que se iban a cambiar los criterios, pero al final se ha hecho todo deprisa", por lo que ha confiado en que "la Aneca reflexione sobre esta situación".

3+2

Cuestionado por el 'decreto 3+2', ha reiterado que "a mí y muchos rectores nos preocupa que pueda salir adelante, porque siempre lo he dicho, es destrozar el sistema universitario español".

No obstante, ha apuntado que hay "una cierta tranquilidad" por existir una reunión de trabajo de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) con el Ministerio de Educación "para que, mientras se deroga el decreto que es lo que nosotros queremos, haya una limitación a la creación de esos supuestos grados de '3+2'".

Al respecto, ha dicho "se llegó a un acuerdo por el cual todos aquellos grados que hoy existen y están en el catálogo, obligatoriamente tienen que ser '4+1' y que aquellos nuevos, obligatoriamente tienen que ser '3+2'".