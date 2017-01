PSOE dice que hay que sacar adelante el Presupuesto y pide "responsabilidad a Podemos"

12/01/2017 - 15:38

El portavoz parlamentario del Grupo Parlamentario del PSOE, Javier Sada, ha afirmado este jueves que "nos tenemos que sentar --a dialogar-- para sacar adelante este Presupuesto" y ha pedido "responsabilidad" al Grupo Parlamentario de Podemos.

ZARAGOZA, 12 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, en un receso de la reunión del Grupo Parlamentario Socialista que ha presidido el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, el portavoz del PSOE ha restado importancia a "las formas" en que se ha dado a conocer el avance del borrador del Presupuesto y ha preguntado a Podemos si quieren conocer el documento completo para negociar, señalando que pondrán "todos los datos sobre la mesa". Ha advertido de que "sin Presupuesto no hay leyes" porque no se podrían dotar económicamente.

"La cuestión no es cómo lo quieren, el problema es para qué lo quieren", si es para negociar una política de izquierdas, si es para aumentar un 20 por ciento el gasto social. "Mañana mismo pueden tener todos los datos que quieran, eso es lógico, pero el principio era marcar las prioridades políticas", que están en el avance.

"El debate no puede ser de excusas de mal pagador", en alusión a las quejas de la oposición por la presentación del avance en un simple 'power point'. Al respecto, ha dicho que también se pueden presentar "con letra gótica". La cuestión es si Podemos quiere negociar los Presupuestos para hacer políticas progresistas. Ha recordado que el Grupo Municipal Socialista de Zaragoza ha dialogado con el Gobierno local de ZEC cuando este se lo ha propuesto.

Javier Sada ha señalado que Podemos "ha demostrado siempre una responsabilidad con las leyes y otras cuestiones", por lo que prefiere esperar a que la formación morada recupere esa responsabilidad para negociar, apuntando que "no tiene sentido enviar a un Parlamento algo que no se sabe si va a salir o no" y que el Presupuesto debe ser acordado con los Grupos de la izquierda.

PACTO DE LA IZQUIERDA

La presentación ofrecida este miércoles "marca claramente las prioridades políticas", que "cumplen escrupulosamente lo pactado hace un año y medio entre las fuerzas de izquierdas", ha continuado Sada, quien ha considerado que "tenemos que empezar a discutir si están de acuerdo en hacer esos colegios prioritarios para una parte de Zaragoza y el territorio o en aumentar las becas de comedor; si se quiere que se siga con la Dependencia o no".

Por otra parte, ha comentado que el Gobierno de Mariano Rajoy ni siquiera ha dado una fecha para presentar el borrador de los Presupuestos Generales del Estado y que el verdadero problema en Aragón es "si queremos sacar un Presupuesto progresista o no".