Feijóo admite "dificultades" por la gripe, que seguirán la próxima semana y llama a ir a Atención Primaria

12/01/2017 - 16:06

Niega que el conselleiro esté "desaparecido" y rechaza "iniciar un debate" sobre el copago farmacéutico porque "no hay" una propuesta alternativa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este jueves "dificultades" en urgencias a causa de la gripe y ha añadido que todavía "no acabó", sino que "en la próxima semana" también habrá problemas. Al tiempo, ha insistido en la importancia de vacunarse y ha llamado a los pacientes a acudir a Atención Primaria, donde "se pueden resolver muchas cosas".

"Todos los recursos sanitarios y profesionales de Galicia están disponibles para cualquier tipo de presión asistencial", ha subrayado Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha incidido en que la situación generada "aún no acabó", por lo que se esperan "problemas" la próxima semana.

"No se puede negar que hubo dificultades", ha reflexionado Feijóo, quien ha incidido en que la "situación es muy compleja", como se evidencia en el conjunto del sistema sanitario español y también en los de otros países como Francia y Gran Bretaña.

"Orgulloso" de los profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), ha agradecido la labor hecha y ha realizado un llamamiento para que los pacientes con síndrome gripal llamen al 061, acudan a su médico de Atención Primaria o, si está cerrado el centro de salud, vayan al Punto de Atención Continuada (PAC) antes de ir a los hospitales, porque "muchas cosas se pueden resolver".

También ha subrayado que la cepa que más "castiga" es la que se podía "solucionar con la vacuna" y ha lamentado que esta llegase a poco más "del 50 por ciento de la población diana". Así, ha insistido en la importancia de la prevención y en que es preciso "usar los servicios públicos antes de la gripe" para no tener que utilizarlos después.

Por último, ha insistido en destacar la labor de los profesionales y, frente a las críticas de la oposición, ha defendido que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, "no está desaparecido", sino que "trabaja con normalidad" y que todos los datos que se solicitan a la Consellería se proporcionan.

COPAGO FARMACÉUTICO

Por otra parte, tras la comparecencia de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y su reflexión sobre la posibilidad de mejorar el actual copago farmacéutico, Feijóo ha evitado profundizar en la cuestión y ha argumentado que "no hay ninguna propuesta de financiación distinta" al modelo actual, que cambió el PP en 2012, obligando, por primera vez, a pagar a los pensionistas.

Feijóo ha recordado que el cambio supuso también que "no pagasen" los parados de larga duración y ha subrayado que Galicia está entre las comunidades en los que ningún pensionista tupo que pagar por encima del tope máximo del 10 por ciento, sumándose posteriormente otras comunidades al planteamiento gallego, "menos gravoso" para los ciudadanos.

"Siempre que haya un planteamiento seremos especialmente cuidadosos con nuestros pensionistas, que siguen estando por debajo de la media", ha reflexionado.

Dicho esto, ha subrayado que conviene "hablar muy en serio y de forma sosegada" de cuestiones de este tipo, sin improvisaciones. Así, ha destacado que en el debate de la financiación autonómica se plantee dedicar una pieza específica al área sanitaria.

En cuanto al resto, ha señalado que "no hay novedad" porque sobre la mesa no hay propuesta alguna. "Solo un comentario de la ministra de si es razonable o no que paguen lo mismo los que cobran una cantidad que los que cobran el doble, que aclaró que no era más que una reflexión, no una propuesta sometida a debate. Y mientras o haya debate, no conviene iniciarlo", ha zanjado.