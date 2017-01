La UMA reforzará su internacionalización y los contactos para potenciar la empleabilidad de los estudiantes

12/01/2017 - 16:47

El rector defiende el cambio de calendario académico y la limitación del mandato

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), José Ángel Narváez, ha asegurado que en un año al frente de la institución se ha cumplido el 30 por ciento de su programa electoral, aunque ha indicado que "queda mucho por hacer", retos que pasan por reforzar la internacionalización y los contactos con otras instituciones y empresarios para mejorar la empleabilidad de los estudiantes; así como reformar el estatuto y abrirse aún más a la sociedad.

"Ha sido un año de mucho trabajo, satisfactorio porque hemos conseguido trabajar con toda la comunidad y que llena de esperanza para seguir trabajando y construyendo la universidad en los próximos tres años", ha señalado Narváez en rueda de prensa ofrecida para "rendir cuentas" ante la comunidad universitaria y también ante la opinión pública del balance del primer año.

Ha apostado por hacer "una institución pública más sostenible, más transparente, de mayor calidad y con un mejor servicio a la sociedad" y ha considerado necesario reformar los estatutos para adaptarlos a las nuevas normativas y para hacer una transformación de la estructura de los mismos, "porque hay que hablar del Gobierno de la Universidad, hay que repensar algunas estrategias".

En este contexto, se ha mostrado a favor de la limitación del mandato, lo que "es bueno para la institución y para la persona que se encarga de gestionar".

Asimismo, se ha mostrado partidario de cambiar el calendario de los exámenes, algo que ha considerado positivo no solo para la institución sino también para los alumnos, por la experiencia de otras universidades y porque, ha apuntado, "el índice de fracaso de septiembre es altísimo". No obstante, ha señalado que la decisión se tomará de forma consensuada.

Narváez ha apostado por crear la figura del investigador dentro del estatuto y por seguir luchando contra la precariedad, punto en el que ya se ha trabajado con un incremento de plazas de ayudantes doctores frente a la figura del sustituto interino. Por lo que se refiere al PAS, ha comenzado con la funcionarización del personal de bibliotecas y la firma del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos.

Respecto al plan nuevo estratégico, ha asegurado que "es el momento de ir más allá" y hacer un planteamiento "enfocado al futuro de la UMA, adelantando que "la internacionalización es una de las estrategias fundamentales en la cual la institución malagueña tiene que estar bien situada en los próximos años".

PLAN DE EMPLEABILIDAD

El rector ha apostado por que la Universidad de Málaga tenga "una mayor presencia social", porque "no puede estar fuera de los grandes proyectos de la ciudad", señalando que se están celebrando ya reuniones con instituciones y colectivos "que nos permitirán coordinarnos para propiciar, por ejemplo, la empleabilidad de los alumnos". Además, ha subrayado la importancia del emprendimiento.

Al respecto, y para dar "mayor apoyo a nuestros estudiantes", se potenciará un plan especial de empleabilidad, que consiste, según ha explicado, en una tarea de coordinación y unificación de todas las políticas de empleo de la UMA "y sobre todo, a través de las relaciones con instituciones y empresarios, empezar a compartir políticas de empleo".

Ha dicho que la universidad forma "a chicos con unos grados muy estables y consolidados", pero ha asegurado que les preocupa "cuáles son los nuevos empleos y poder adelantarnos en la formación de nuestros estudiantes" en esos nuevos nichos profesionales.

Narváez también ha afirmado que se consolidará la creación de una oficina de atención social al estudiante para que ningún alumno deje de estudiar por motivos económicos, apuntando que existen, además, ayudas de emergencia y otras herramientas "para ir detectando los casos y resolviéndolos de forma adecuada, analizando caso por caso".

Respecto a Investigación, ha recordado la aprobación del Plan Propio --por valor de 1,5 millones de euros-- y el nuevo reglamento de empresas de base tecnológica.

DEUDA

En cuanto a la deuda de la Junta de Andalucía, el rector ha asegurado que "hay una discrepancia porque la UMA considera que es más alta de lo que la Administración dice", señalando que "nosotros pensamos que es un poquito más de 90 millones de euros". "Pero cuando hablamos de millones, un poquito más, cuatro, cinco o seis millones, es mucho dinero", ha señalado.

Al respecto, ha incidido en que "no sólo nos interesa el reconocimiento de la deuda real, sino cómo se va a pagar", asegurando que sigue "luchando" por esto "porque queremos hasta el último millón porque ese dinero nos sirve para hacer estrategias que necesita la universidad".

Respecto a las infraestructuras, ha citado los proyectos de nuevas edificaciones en la ampliación del campus, como la nueva facultad de Psicología o el Pabellón de Gobierno. También ha lamentado que todavía no se pueda abrir el bulevar que conecta el campus de Teatinos con la citada ampliación, pendiente aún de trámites con la empresa del metro.

Ha esperado que "en los próximos meses" se pueda desbloquear esa conexión porque el bulevar "representa una salida importante para el desarrollo de la universidad. Además, ha señalado que ha supuesto "un gasto excesivo en algo que yo creo que la universidad no tiene que gastar ese dinero, que es en hacer carreteras". "Creo que es un esfuerzo que asumió la UMA y que no me gustaría como rector tener que hacer esfuerzos de ese tipo", ha señalado.