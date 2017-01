FeSP UGT-A celebra la implantación de las 35 horas este lunes

12/01/2017 - 18:41

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT-A muestra su satisfacción por la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales destinadas al personal empleado público de la comunidad andaluza, que se hará efectiva el próximo lunes 16 de enero de 2017.

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

Según indica FeSP UGT-A en una nota, la Junta de Andalucía firmó, el pasado 2 de junio de 2016 un acuerdo con los sindicatos (UGT, CCOO y CSIF) en el que venía recogido la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los sectores de la administración autonómica.

El pasado 19 de octubre de 2016se publicó en BOJA el Decreto Ley por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía, y posteriormente esta medida se aprobó en el Parlamento el 10 de noviembre de 2016.

FeSP UGT-A "ha luchado y se ha movilizado por la recuperación de las 35 horas porque, esta medida, fomenta la creación de empleo, y con ello la mejora de la calidad de todos los servicios públicos que se vieron mermados con la ampliación de la jornada".

"UGT siempre ha defendido que con las 35 horas se crearían en torno a 15.000 puestos de trabajo, que además supone una mejora sustancial en todos los servicios que prestamos a los ciudadanos", ha aseverado.

UGT no entiende la actitud del PP andaluz solicitando al Gobierno de Andalucía que incumpla el Decreto Ley que regula la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos, "cuando desde el PP siempre han anunciado, a bombo y platillo, la necesidad del cumplimiento de la Ley". No obstante, "en esta ocasión, consideran que este Decreto-Ley no merece ser cumplido".