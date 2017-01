Monago confía en que se admitan las enmiendas a los PGEx para impulsar el aeródromo y el nuevo hospital de Cáceres

12/01/2017 - 19:33

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado este jueves que las negociaciones con el Gobierno regional "van por buen camino" de cara a la admisión en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2017 de las enmiendas que han presentado los 'populares' en relación al impulso de los proyectos del aeródromo y el nuevo hospital de Cáceres.

CÁCERES, 12 (EUROPA PRESS)

Monago, que ha asistido esta tarde en la capital cacereña a una Junta Provincial de su partido, ha recordado que cuando conocieron el borrador de los PGEx constataron que "Cáceres era la gran olvidada" de las cuentas regionales, por lo que "eligieron el camino del trabajo" para presentar enmiendas que mejorasen esos presupuestos en relación a las inversiones previstas en la capital cacereña y a "compromisos que no se han cumplido".

En ese sentido, respecto a la construcción del aeródromo, que contempla una inversión total de 3,4 millones de euros hasta 2020, se pide que se impulse esta infraestructura con la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la redacción del proyecto, para lo que el PP solicita que se consignen 65.000 euros adicionales para "impulsar esta infraestructura tan importante para la ciudad de cara al turismo", ha dicho Monago, que ha estado acompañado por el presidente provincial del PP en Cáceres, Laureano León, y la alcaldesa de la ciudad Elena Nevado.

En relación a la enmienda sobre el nuevo hospital de Cáceres, el PP ha pedido que se consignen 10 millones de euros adicionales para el equipamiento de la primera fase y la puesta en marcha de la segunda fase de esta infraestructura sanitaria.

El líder de los 'populares' extremeños ha reprochado al Ejecutivo regional que no se haya ejecutado ni un euro de lo presupuestado para la segunda fase de las obras y ha pedido que se haga una programación plurianual de las inversiones para que el nuevo hospital "sea una realidad y se suplan las carencias en la sanidad cacereña".

En este sentido, ha recordado las deficiencias que se han detectado en el hospital San Pedro de Alcántara donde se han estropeado bolsas de plasma sanguíneo por un problema de refrigeración; se han clausurado quirófanos por la aparición de moscas; se han infectado de hepatitis C pacientes de diálisis y "hay numerosas quejas por falta de personal", ha dicho.

Monago también se ha referido a que el Área de Salud de Cáceres es una de las que más lista de espera tiene con 176 días de media para una intervención quirúrgica y 77 días para una consulta especializada. Además, es el área en la que más extremeños están en lista de espera con 6.279 pacientes que están a la espera de ser operados y 11.457 para ser citados con un médico especialista.

Por todo ello, ha incidido en la importancia de que se admitan las enmiendas que ha presentado el PP en estos temas que afectan a la capital cacereña. "Estoy convencido de que ese punto de encuentro se va a producir", ha sentenciado.

A la pregunta de si el PP votará contra los PGEx en el caso de que no se admitan las enmiendas que afectan a Cáceres, tal y como planteó la alcaldesa cacereña, Monago ha dicho que todas las negociaciones "exigen concesiones" y, a renglón seguido, ha añadido que no se puedan atender todas las peticiones de todas las ciudades y pueblos pero "intentarán" que se ejecuten los proyectos más importantes y que "no se dilaten en el tiempo".

"Tampoco podemos plantear esto como una pelea de niños chicos", resaltó, al tiempo que ha recordado que el PP "no hace el presupuesto", sino que es el Gobierno el que debe elaborarlo y la oposición debe intentar mejorarlo con sus propuestas.

En esta línea el presidente provincial del PP en Cáceres, Laureano León, ha resaltado el "ejercicio de responsabilidad" que se ha hecho su partido para afrontar los PGEx, apostando por el "camino del interés general de los extremeños cuando el cuerpo lo que pide es votar no".