Monago insiste en que el diputado Morales "ha reafirmado sus principios democráticos" y ha pedido disculpas

12/01/2017 - 20:17

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha insistido en que el diputado regional Juan Antonio Morales "ha reafirmado su compromiso constitucional" y "sus principios democráticos" en la votación que ha tenido lugar este jueves en la Asamblea de Extremadura, donde se ha aprobado, por unanimidad de los cuatro grupos políticos, la condena del golpe de estado de 1936 y la dictadura franquista.

CÁCERES, 12 (EUROPA PRESS)

Monago ha recalcado que Morales, que acudió a un acto de condecoración de la Fundación Francisco Franco, hecho por lo que algunos grupos de la oposición han pedido que sea destituido de su puesto como diputado regional, también ha votado a favor y, por ello, "no puede quedar ninguna duda de su compromiso democrático".

"Las personas se equivocan", ha reconocido Monago, quien asegura que Morales "ha pedido disculpas", algo que le "ennoblece" y "honra a cualquiera". Con esto, Monago da por zanjada la polémica surgida en torno a este diputado que seguirá manteniendo su escaño, y ha recordado que también se podría acudir al "y tú más" con algunos casos "parecidos" en el PSOE o en otros partidos pero eso "es política de bajos fondos".

A ese respecto ha señalado que "nadie pone en duda los principios democráticos de los que hacen homenajes a alcaldesas condenadas", ha señalado en alusión al acto que se organizó para arropar a la ex alcaldesa cacereña, Carmen Heras, tras ser condenada por prevaricación administrativa y al que asistieron algunos dirigentes socialistas como el ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

"Creo que eso es forzar mucho la mala política y entiendo que esto lo haga Podemos, porque ellos quieren ganar el cielo sin esfuerzo, pero me extraña más que lo haga el Partido Socialista", señaló en alusión a la petición de cese de Morales.

"HEREDEROS DEL RÉGIMEN"

Respecto al franquismo, Monago ha dicho que él "no le debe nada a ese régimen" y ha recordado que "herederos de las víctimas del franquismo" hay en la izquierda y en la derecha, "en los dos lados", ya que, según ha relatado, miembros de su familia también sufrieron la represión de la dictadura.

"Hoy le he dicho en los pasillos de la Asamblea de Extremadura a un miembro del PSOE que un familiar mío murió en el campo de concentración de Mauthausen, y en mi familia, que procede de Guareña, algunos fueron fundadores del Partido Socialista de Guareña y otros fueron militantes de la UGT encarcelados en el franquismo y condenados a muerte por ese régimen". "Fíjense ustedes dónde están algunos herederos de ese régimen", sentenció.

Por ello, Monago, que ha asistido esta tarde en Cáceres a una reunión de la Junta Provincial del PP, ha pedido "sensatez" a quienes "alegremente hacen esas reflexiones en público como si ellos fueran los herederos de la lucha por la democracia, porque herederos de la democracia hay en todas las fuerzas políticas en Extremadura".

ATI DE ALMARAZ

Al ser preguntado por el Almacén Temporal Individualizado (ATI) que se va a construir en la central nuclear de Almaraz, ha señalado que "no" le gusta "nada que tenga que ver con el riesgo", y a renglón seguido añadió que "los coches, las gasolineras o las calefacciones en las casas también entrañan riesgo" porque "vivimos en una sociedad rodeada de riesgos en la que lo importante es controlar esos riesgos".

No obstante, añade que los residuos de la central nuclear de Almaraz "tienen que estar en algún lado" y que, actualmente, ya se encuentran almacenados en la propia central, ya que en España no existe un almacén centralizado. "A mi no me gusta nada que entrañe riesgo pero en esta sociedad para tener el estado de bienestar que tenemos, lamentablemente hay que correr algunos riesgos", concluyó.