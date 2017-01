Gobierno vasco analiza con el Ministerio los problemas del Sector Primario y le pide actuaciones concretas

12/01/2017 - 20:25

Exige al Ministerio que garantice el reparto de cuotas y su posterior gestión conforme a los intereses de la flota vasca

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha mantenido esta tarde un encuentro con la ministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina, en la que el Gobierno vasco ha planteado cuestiones que afectan al sector de la pesca de bajura y altura, así como las políticas de Euskadi relacionadas con el desarrollo rural, la agricultura y la industria alimentaria condicionadas y afectadas en este momento por el propio Ministerio.

Según ha informado el Gobierno vasco, en el encuentro, en el que la consejera ha asistido acompañada por el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, ha traslado aspectos muy concretos que afectan al sector primario de Euskadi, reiterando ante la ministra la exigencia de que se respeten las competencias exclusivas de Euskadi en materia agraria, la conveniencia de reforzar las relaciones bilaterales Euskadi-Madrid, y el interés por parte del Ejecutivo autonómico de tener voz propia en órganos europeos.

Tapia ha señalado que la Flota de Bajura vasca está preocupada por el reparto de las Cuotas, tanto las ya repartidas, como las que quedan por repartir. Por lo que respecta a las especies repartidas, verdel y chicharro, el Gobierno vasco ha reclamado consolidar el reparto interno de éstas y hacer frente a dos cuestiones. Respecto al verdel, ha pedido que se evite que la compra por parte de armadores de otras comunidades autónomas de barcos vascos de artes menores altere el reparto de las cuotas asociadas a los barcos ubicados en puertos de Euskadi.

El Gobierno vasco pide, en este sentido, que el Ministerio modifique el Decreto que regula los "puertos bases" y garantice las cuotas correspondientes a la flota vasca.

FLOTA VASCA

Respecto al chicharro, el Ejecutivo vasco exige al Ministerio que no traslade el 50% de la cuota de la zona 2A-14 (costa gala donde los arrantzales disponen de una importante actuación) a la zona 8C, donde su presencia es menor.

De las especies principales que no están repartidas, a la flota vasca le afecta la anchoa y el bonito del Norte. Por ello, tapia ha pedido al Ministerio que no ceda "ni un solo kilo" a Francia, antes de conocer cuál puede ser el resultado de la costera y no conocer si habrá cuota sobrante finalizada la campaña.

Respecto a la pesca de bajura, el Gobierno vasco solicita mayor relación bilateral, de forma que puedan abordarse cuestiones específicas de la flota vasca directamente con el Ministerio.

AYUDAS ECONÓMICAS A LA FLOTA ATUNERA

Por otro lado, el Gobierno vasco ha preguntado al Ministerio si va a reaccionar con respecto a la posibilidad que ha abierto Francia (principal competidor europeo) de que barcos del estado accedan al Registro Internacional Francés y obtener beneficios fiscales y sociales con los que cuenta la flota mercante.

Asimismo, ha constatado que la flota atunera reclama recuperar un papel de la Subdirección de Acuerdos Internacionales de cara a facilitar acuerdos de pesca que interesan al sector.

Del mismo modo, el Gobierno vasco se ha interesado por el Plan Estratégico del sector atunero, aprobado hace dos años, donde se preveían inversiones que han sido incumplidas.

Sobre el sector de Arrastre de Altura (Ondarroa), Tapia ha señalado que este sector fundamentalmente está preocupado por la Obligación de Desembarque, que afectará a todas las especies reguladas por la UE con TACs y cuotas en el año 2019.

AGRICULTURA

En materia de agricultura, la consejera vasca ha destacado que tras la solicitud por parte de Euskadi para que continúe siendo declarado territorio libre de organismos genéticamente modificados, no se han producido avances y ha solicitado al Ministerio que dé el visto bueno ante Bruselas, ya que el tema está paralizado.

Además, ha solicitamos que a Euskadi se le respete el ejercicio de las competencias en este ámbito, y poder establecer criterios propios para priorizar las autorizaciones de plantación según los intereses del sector vitivinícola vasco.

El Ministro de Hacienda acaba de anunciar nuevos impuestos para el 2017, entre ellos, uno a las bebidas azucaradas. Consecuencia de este impuesto se prevé una reducción de su demanda y dado que la producción estatal está basada en la remolacha, este impuesto tendrá a medio plazo un impacto negativo sobre dicha producción.

El Gobierno vasco ha transmitido su "preocupación" por el impacto que pueda tener en el sector de la remolacha en Álava y ha solicitado al Ministerio que autorice al País Vasco a activar medidas adicionales de compensación, sin que éstas sean interpretadas 'ayudas de Estado'.

POLÍTICA ALIMENTARIA

Por otro lado, Tapia ha solicitado al Ministerio que dote de nuevo la línea de ayudas y mejore su previsión y planificación en Política Alimentaria. En este sentido, ha propuesto que sea cada Comunidad Autónoma la que gestione su cupo autonómico, así como que exista un trasvase de fondos de las medidas de restructuración y reconversión de viñedos y de destilación alcohólica a inversiones en bodegas.

Asimismo, Arantxa Tapia ha reclamado que Euskadi tenga competencias exclusivas en agricultura y desarrollo rural y ha denunciado la "vulneración competencial" por parte del Ministerio en esta materia.

En 2017, según anunció Junker, comienza el debate sobre la PAC post 2020, y Euskadi propone ante el MAPAMA un proceso inclusivo y participativo desde el primer momento que le permita defender el modelo de PAC que mejor se amolde a su realidad sectorial.