Yakovlev. rivera pide al gobierno que sustituya a trillo por un embajador "decente"

rivera pide al gobierno que sustituya a trillo por un embajador "decente"

12/01/2017 - 20:30

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este jueves al Gobierno que sustituya al dimitido Federico Trillo por un embajador "decente" que no sea "responsable de ninguna desgracia".

Rivera intervenía en un acto político en Valladolid mientras Trillo comparecía públicamente para anunciar su dimisión, y subrayó la necesidad de devolver a las familias de las víctimas del Yak-42 "lo que les corresponde patrimonialmente" y además proporcionarles "el afecto, el perdón, el reconocimiento" por todo lo que han sufrido los últimos años.

Subrayó que Trillo es el "responsable político" de aquel accidente en el que murieron 62 militares españoles y no podía ser embajador de España en el Reino Unido. Primero porque "no es diplomático" y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le puso "a dedo", y después porque no puede serlo quien es señalado por el dictamen "demoledor" del Consejo de Estado.

Rivera dijo a Rajoy que hay "muchos buenos" diplomáticos que pueden ser embajadores de España y le pidió que designe a uno "que no sea responsable de ninguna desgracia", que sea "una persona decente y pueda representarnos".

Se preguntó, además, si un PP con mayoría absoluta "haría dimitir a Trillo", y recordó también el intento frustrado de colocar al también exministro José Manuel Soria en el Banco Mundial.

"Esa es la grandeza de que no haya mayoría absoluta", dijo, que nadie puede "imponer" sus ideas y el Gobierno está "controlado por la oposición".

